فتحى الشرقاوي : الأزمة الاقتصادية عالمية بإجماع الخبراء

قال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق، إنه من الصعب لأي جماعة متطرفة داخليا أو خارجيا أن تنال من لحمة وتماسك الشعب المصري.

وتابع الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن دعوات جماعة الإرهاب والدم الإخوان الإرهابية للتظاهر ونشر الفوضى والعنف ليست الأولى خلال الفترات الماضية.

الظروف الاقتصادية العالمية

وأضاف أن جماعة الإرهاب تستغل الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية لضرب استقرار وهدم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن العديد من الجهات في الدولة لم تقم بواجبها كما يجب وإظهار ما قامت به الدولة مثل بعض الوزارات والجهات الإعلامية.

وأشار إلى أن الصراع الروسي الأوكراني يلقي بظلاله على العالم أجمع، موضحا أن الأزمة الحالية كبيرة وأضرت باقتصادات العالم أجمع بإجماع خبراء العالم.

و أكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الشتاء الحالي سيكون قاسيا على دول أوروبا نتيجة الازمة الحالية في الطاقة والكهرباء.