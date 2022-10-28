عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتحى الشرقاوي : الأزمة الاقتصادية عالمية بإجماع الخبراء

صدى البلد

قال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق، إنه من الصعب لأي جماعة متطرفة داخليا أو خارجيا أن تنال من لحمة وتماسك الشعب المصري.

وتابع الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن دعوات جماعة الإرهاب والدم الإخوان الإرهابية للتظاهر ونشر الفوضى والعنف ليست الأولى خلال الفترات الماضية.

الظروف الاقتصادية العالمية

وأضاف أن جماعة الإرهاب تستغل الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية لضرب استقرار وهدم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن العديد من الجهات في الدولة لم تقم بواجبها كما يجب وإظهار ما قامت به الدولة مثل بعض الوزارات والجهات الإعلامية.

وأشار إلى أن الصراع الروسي الأوكراني يلقي بظلاله على العالم أجمع، موضحا أن الأزمة الحالية كبيرة وأضرت باقتصادات العالم أجمع بإجماع خبراء العالم.

و أكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الشتاء الحالي سيكون قاسيا على دول أوروبا نتيجة الازمة الحالية في الطاقة والكهرباء.

رئيس جامعة عين شمس الإخوان الإرهابية الإرهاب الدولة المصرية الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 1-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

برونو سافيو يتقدم لـ الأهلي فى شباك الزمالك بـ السوبر المصري

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أول تعليق من شيري عادل بعد زواجها من طارق صبري.. شاهد

تعرف على بدلاء الأهلي أمام الزمالك فى السوبر المصري

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

المهاجم حاول ربط زوجها.. تفاصيل الهجوم على منزل نانسي بيلوسي

بشرى سارة.. ضحى متوافر بالأسواق ولا زيادة في أسعار الأرز السائب والمعبأ

السوبر المصري .. 3 كروت وهدف لـ الأهلي أمام الزمالك في الشوط الأول

بابا الفاتيكان يبارك العمل بـ مستشفى البامبينو للأمومة والطفولة بـ مصر | صور

برونو سافيو يتقدم لـ الأهلي فى شباك الزمالك بـ السوبر المصري

يتسوق مع زوجته وابنه .. التحقيق يكشف تفاصيل طعن لاعب أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسوق مع زوجته وابنه .. التحقيق يكشف تفاصيل طعن لاعب أرسنال

كتاب الملوك.. بيع أغلى قطعة إسلامية في مزاد بدبي

من غير مجهود.. مشروبات لنسف الدهون

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ