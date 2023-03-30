عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز مقتل طفلة أوسيم .. خالها معاق ذهنيا قتلها وجدتها تخلصت منها بالمقابر

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة طفلة في مقابر أوسيم حيث تبين أن خال المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة حيث أنه معاق ذهنيا وانهال عليها بالضرب حتى الموت ولخشية جدتها من مسائلة المتهم حملت جثة الطفلة وتخلصت منها وسط المقابر. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، ونُقلت تحت تصرف النيابة العامة وكشفت التحريات الأولية عن وجود آثار حروق وكدمات في جسد الطفلة ما يشير الى وجود شبهة جنائية كما تبين أن الطفلة مجهولة الهوية. 

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الطفلة وقاتلها والدافع وراء ارتكابه الواقعة، ويتولى فريق البحث برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عملية مناقشة أهالي المنطقة وفحص كاميرات المراقبة للتوصل الى خيط يقود لهوية المتخلصين من الطفلة. 

نجحت التحريات بعد عدة أيام من البحث والتحري في الكشف عن هوية الطفلة وهوية الجاني حيث تبين أن الطفلة والدتها مدمنة وتركت منزلها منذ عامين وأقامت الطفلة مع والدها وزوجة أبيها لكنهما لم يحتملا تربيتها فذهب بها والدها لجدتها لأمها وتركها لها لتربيتها كما كشفت التحريات أن خال الطفلة معاق ذهنيا يعاني من حالات هياج كانت تدفعه للتعدي بالضرب على الطفلة مرارا حتى فارقت الحياة في إحدى المرات وهو لا يدرك ما ارتكبه. 

خشيت الجدة من مساءلة ابنها القانونية فحملت الطفلة في الليل وألقت بها في مقابر أوسيم، نجحت قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم في القاء القبض على الجدة والخال المتهم وبمواجهة الجدة قالت انها كانت تخشى القاء القبض على ابنها خاصة انه معاق ذهنيا ولم تعرف طريقة للتخلص من الطفلة سوى القائها في المقابر ربما يعثر عليها أحد اهالي المتوفين ويدفنوها بجوار ميتهم لتخفيف العذاب عنه. 

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس الجدة 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة اخفاء جثة الطفلة والتستر على ابنها المتهم كما قررت ايداع الخال المعاق باحدى المصحات النفسية. 

صغيرة وسط الأموات مقتل طفلة أوسيم خالها معاق ذهنيا مقابر أوسيم جثة طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

أخبار الأهلي.. موليكا يقترب والخطيب على أجهزة التنفس وأندرلخت يراقب نجم الأحمر

موضوعات متعلقة

اتقلبت بيهم العربية.. مصرع عاملين في حادث تصادم بالعياط

وقت الإفطار .. سيارة تدهس كهربائيًا لحظة عبوره الطريق ببولاق الدكرور

أوامر الجن.. محامي يقدم ابنته قربانا لدجال لفتح مقبرة أثرية

إخماد حريق محدود نشب في قطعة أرض بالحزام الأخضر بأكتوبر

لرؤساء المباحث ووكلاء الفرق.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

اتصدمت بحقيقته بعد الجواز.. هايدي: أمه بتحدد ناكل ايه ونخلف امتى

اطلعي متخافيش.. التحقيقات تكشف كارثة في تشويه وجه ملكة جمال النيل بالوراق

رفض دعوى إثبات نسب لسيدة ضد لاعب كرة قدم شهير

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ .. حقيقة زواجه من سعاد حسني

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

حكم الجماع في نهار رمضان .. وهل الكفارة على الرجل والمرأة؟

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 مارس

لغز مقتل طفلة أوسيم .. خالها معاق ذهنيا قتلها وجدتها تخلصت منها بالمقابر

ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

انخفاض لهذا السبب| تراجع سعر كيلو البانيه 60 جنيها.. ومفاجأة في الدواجن

صادم .. قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة أطفال

أكلة أقتصادية .... طريقة عمل جلاش بالبصل والبطاطس

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ