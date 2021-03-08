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اقتصاد

وداعًا لجنون الذهب.. المعدن الأصفر ينزف ومفاجأة في أسعار اليوم 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:01 ص
الذهب
الذهب
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عبد العزيز جمال - مايكل عياد
اسعار الذهب اليوم الاثنين 8-3-2021 في مصر شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار  21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21  ، وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :749  جنيها اليوم الاثنين 8-3-2021 ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، وسجل 763 جنيها الإثنين الماضي، حيث سجل الفارق بين بداية يناير واليوم هبوطا قدره 75 جنيها.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21  وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 749 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 856 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 785 جنيها  

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 749 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 642 جنيها

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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 499 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 26,622 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,992 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 856,000 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

وعن سبب الهبوط الحاد في أسعار الذهب قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب أواخر شهر فبراير شهدت تراجعًا عالميًّا بسبب طرح البورصات العالمية كميات كبيرة لبيع الذهب.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب، في تصريحات تلفزيونية :"أن الأمر يرجع لانتشار لقاح كورونا الذي أعاد الطمأنينة لدول العالم".
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