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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقترحات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

صدى البلد

كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن الضمانات المقترحة لتحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال شمس الدين خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر":"المحكمة الدستورية العليا اصدرت قانون بالتوريث لجيل واحد من الدرجة الأولى بعد وفاة الأب، واحنا بنحاول نعمل توازن في تعديلات قانون الايجار القديم، وطبعا احنا بنحاول نعمل توازن وهيكون فيه حوار مجتمعي وهنستدعي ناس من الملاك والمستأجرين ومناقشتهم لتوضيح الأمور حتي يأخذ مجلس النواب القرار المناسب في هذا الأمر".

وأضاف،:""بنحاول نعمل توازن بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم، ونرغب في الحفاظ على المستأجر اللى ملهوش مكان تاني يسكن فيه واللى ظروفه المادية صعبة وتمنعه من الانتقال إلى مكان تاني".

https://fb.watch/iltXWIcEVQ/

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