التحريات تكشف تفاصيل العثور علي جثة سيدة بحي الفروسية بالإسماعيلية.. صور

يكثف أمن الإسماعيلية جهوده لسرعة كشف غموض العثور علي جثة سيدة أربعينية، في ظروف خاصة بحي الفروسية.



وكشفت المصادر الرسمية أن التحريات الأولية في الواقعة كشفت أن سبب وقوع الحادث السرقة.

وعثر أهالي حي الفروسية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، على جثة سيدة في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفىات تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين العثور علي جثة" السيدة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

حي الفروسية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة السيدة، وكشف ملابسات الحادث.

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