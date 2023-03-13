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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة فتاة وصرخات الجيران.. تفاصيل جديدة في حريق شقة فيصل.. صور

حريق شقة فيصل
حريق شقة فيصل

الحقونا في حريق كبير في شقة.. استيقظ أهالي شارع الأربعين بمنطقة طوابق فيصل صباح اليوم الإثنين على أصوات الصرخات والعويل، وبمجرد الخروج إلى الشارع كان المشهد مأساوي حيث ارتفعت السنة اللهب من شقة بالطابق الثالث بعقار.

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تفاصيل مأساوية في حادث حريق شقة فيصل

لم تمر دقائق حتى كانت أصوات الإسعاف وسيارات الإطفاء تدوي في المنطقة، وسط ذهول من الجميع اخترقت 6 سيارات إطفاء المشهد، وبدأت في محاولات السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها.

وخلال هذا المشهد خرجت جثة طفلة بالغة من العمر 10 سنوات من العقار إلى سيارة الإسعاف، ليتم الإعلان عن مصرعها وإصابة والدها وشقيقها جراء الحادث، وإصابة 4 اشخاص آخرين في الحريق.

حريق شقة فيصل

ونجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة في السيطرة على حريق شقة فيصل، وتم انتداب فريق بحث وآخر من الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات اشتعال النيران، كما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكشفت التحريات أن الضحايا هم الطالبة المتوفاة هاجر أحمد محمود 11 سنة، والمصابين والدها "52 سنة" وشقيقها الأصغر محمد 8 سنوات، كما أصيبت ليلى عبد العزيز محمود 72 سنة، ولاء شعبان حنفي 43 سنة، شادية عبد الحميد السمان 62 سنة ومحمد أنور إمام 35 سنة بحالة اختناق.

حريق شقة فيصل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تضمنت إشتعال النيران في شقة سكنية بعقار في شارع الأربعين بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالانتقال والسيطرة على النيران.

حريق يلتهم شقة في منطقة فيصل

انتقلت سيارتين تابعتين للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتبين ارتفاع السنة اللهب من داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بأحد العقارات في موقع البلاغ.

مصرع طفلة في حريق شقة فيصل

وتمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، حيث نتج عنه مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين باختناق جراء الحادث، وتم نقل الجثمان إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتباشر جهات التحقيق والأدلة الجنائية التحقيقات والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق واستكمال الإجراءات القانونية.

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