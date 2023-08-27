خلص على جدته وسرق ذهبها| تفاصيل مثيرة فى أغرب جريمة بالبحيرة.. شاهد

تدخل الشيطان و دفع الشاب لإنهاء حياة جدته …واقعة مؤسفة شهدتها محافظة البحيرة عندما سيطر الطمع و غيب عقل الشاب بسبب تعاطيه المواد المخدرة لسرقة جدته المسنة و التخلص منها .

واستغل الشاب وجود السيدة العجوز بمفردها في منزلها دون أنيس، فخططت لجريمته لسرقتها مشغولات الذهبية لشراء المخدرات و السفرخارج مصر .

في يوم الواقعة، وجد الشاب السيدة العجوز بفردها، فدخل الشقة والضحية لا تتوقع منه أي خيانة، بسبب و جود صلة قرابة تجمعهم فستيقظت السيدة على صوت بمنزلها فوجدت الشاب يعبث في متعلقاتها لسرقتها، و عند مواجهته إنقض عليها و تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة .

وما أيقن مفارقتها للحياة، سلب المشغولات الذهبية الخاصة ، وفر هارباً من الشقة محل ارتكابها الواقعة بعد أن أتم جريمته .



بث مباشر :

https://fb.watch/mGdszsS-fF/?mibextid=v7YzmG

حيث تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة العامة وأمر بحبسه على ذمة التحقيقاتالتي تجريها النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها تقيم بمفردها بالمنزل بعد زواج بناتها، وبمعاينة المنزل تبين عدم وجود كسر في الأبواب أو النوافذ،كما تبين بسؤال المبلغة أن المجني عليها كانت تتحلى بخاتمين من الذهب تبين إختفائهما مما يرجح أن الحادث بغرض السرقة.

وتم إخطار اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بالواقعة، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والأداة المستخدمة؛حيث توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يدعى محمد صبري محمد عبد العليم 28 سنة، سبق اتهامه في عدد من قضاياالسرقة ويقيم بنفس القرية، وبعد استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقةالمجني عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وارتدائها لمصوغات ذهبية.



وقام بالتوجه فجر يوم الواقعة لمنزلها والدخول من أعلى السطح أثناء نومها وتوجه إلى غرفة نومها وقام بانتزاع الخاتمين من يديها وعقباستشعارها بوجوده استيقظت من نومها وحاولت الصراخ والاستغاثة، فقام بالتعدي عليها بالضرب بيدية في وجهها وأنفها حتى خارت قواهاوفارقت الحياة ولاذ بالفرار من مكان الجريمة.



وأضاف المتهم أنه قام ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها لأحد السنترالات بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، كما قام بإخفاء الخاتمينبأرض زراعية مجاورة لمنزله وقام بالإرشاد عن المسروقات حيث تم ضبطها.