صدمة .. إصابة أحد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق، عن إصابة محمود شكري، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام المصري البورسعيدي في دوري Nile.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "لا حول ولا قوه الا بالله .. تأكد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي"

وكان شكري ضمن صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو القادم لرغبة القلعة الحمراء في عودة اللاعب لصفوف الفريق لتدعيم مركز الظهير الايسر الا ان إصابة اللاعب أربكت حسابات الأهلي مما سيؤدي للبحث عن لاعب آخر لتدعيم هذا المركز