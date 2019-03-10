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بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي اليوم

الأحد 10/مارس/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف فريق تشيلسي نظيره ولفرهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

ويخشى تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مفاجآت ولفرهامبتون وتكرار سيناريو الدور الأول عندما حقق الفوز على البلوز بنتيجة 2-1.

ويتطلع البلوز في مواجهة اليوم، لخطف النقاط الثلاث، من أجل الاقتراب من المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 43 نقطة.


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