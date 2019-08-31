بث مباشر مباراة استون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 31 - 8 - 2019

مباراة استون فيلا وكريستال أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا ، على استاد سيلهرست بارك ، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لـ مباراة استون فيلا وكريستال ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر مباراة استون فيلا وكريستال



ويدخل فريق استون فيلا بقيادة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه واحمد المحمدي المباراة بحثا عن الفوز بعد تحقيق الانتصار الاول فى الجولة الأخيرة أمام ايفرتون بنتيجة 2-0 ، بعد الهزيمة فى أول جولتين أمام توتنهام 1-3 وبورنوث 1-2 ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها المركز الـ16.



مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال



على الجانب الآخر يدخل فريق كريستال بالاس منتشيا بانتصاره الأخيرة أمام مانشستر يونايتد 2-1 ، بعد الهزيمة فى الجولة فى الثانية أمام شيفيلد يونايتد 0-1 ، والتعادل فى الجولة الاولى امام ايفرتون سلبيا ليحصد أربع نقاط فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الانجليزي.



موعد مباراة استون فيلا وكريستال



وتنطلق مباراة استون فيلا وكريستال في تمام 4.00 عصر اليوم السبت 31 - 8 - 2019 على استاد سيلهرست بارك ، وستذاع مباراة استون فيلا وكريستال عبر قناة بي إن سبورت 7.