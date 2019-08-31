ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر مباراة استون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 31 - 8 - 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:33 ص
مباراة استون فيلا
مباراة استون فيلا وكريستال بالاس
محمد رشاد
مباراة استون فيلا وكريستال أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا ، على استاد سيلهرست بارك ، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لـ مباراة استون فيلا وكريستال ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

بث مباشر مباراة استون فيلا وكريستال

ويدخل فريق استون فيلا بقيادة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه واحمد المحمدي المباراة بحثا عن الفوز بعد تحقيق الانتصار الاول فى الجولة الأخيرة أمام ايفرتون بنتيجة 2-0 ، بعد الهزيمة فى أول جولتين أمام توتنهام 1-3 وبورنوث 1-2 ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها المركز الـ16.

مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال

على الجانب الآخر يدخل فريق كريستال بالاس منتشيا بانتصاره الأخيرة أمام مانشستر يونايتد 2-1 ، بعد الهزيمة فى الجولة فى الثانية أمام شيفيلد يونايتد 0-1 ، والتعادل فى الجولة الاولى امام ايفرتون سلبيا ليحصد أربع نقاط فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

موعد مباراة استون فيلا وكريستال

وتنطلق مباراة استون فيلا وكريستال في تمام 4.00 عصر اليوم السبت 31 - 8 - 2019 على استاد سيلهرست بارك ، وستذاع مباراة استون فيلا وكريستال عبر قناة بي إن سبورت 7.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقترب من الظهور.. تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر.. تريزيجيه في مهمة صعبة

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم السبت 31 - 8 - 2019

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم السبت 31 - 8 - 2019

ترشيحاتنا

نشرة البرلمان: 3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية.. وتحذيرات برلمانية لـ الإعلاميين في حالة عدم توفيق الأوضاع

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

اليمن.. بيان شديد اللهجة من الانتقالي الجنوبي للإخوان بعد عملية عدن

بفانلة حمالات.. خالد الصاوي يعلم جمهوره الاسبانية ومتابعون.. حصلك ايه ياعم خالد

استشاري: سرطان القولون خطر يهدد المصريين.. وهذا سر انتشاره

الأزهر يوصي بالحرص على 6 عبادات في شهر محرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور