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رياضة

بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:05 م
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
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ياسمين تيسير
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والخامس لهم هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.

بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وخاض مانشستر سيتي 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.
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