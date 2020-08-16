حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

«دول قطعوا إيده ودبحوه وضربوه بالطوبة فى دماغة، اخويا كان فاضل شهر على جوازه، وكل الناس بتحبه، وعمره ما حب يجي على حق حد، ولا حق حد من أصحابه، وعامل فرشة على البحر عند القلعة لبيع المشروبات».. بتلك الكلمات بدأت ندى أشرف، شقيقة الشاب أحمد الذي قُتل على يد عدد من ديلرات المخدرات في شارع الحجارى فى بحري بمحافظة الإسكندرية، عقب تدخله لحل خلاف نشب بين أحد أصحابه والمتهمين بسبب كلب، حديثها لـ «صدى البلد» لتكشف أحداث تلك الجريمة البشعة.





في البداية، قالت شقيقة المجنى عليه، "المشكلة بدأت مع المتهمين لما أخويا وواحد صاحبه كانوا ماشين فى شارع الحجارى فى القشيري المتهمين وقفوهم وحاول ياخدوا كلب صاحب اخويا ومتعلقاته، إلا أن اخويا تدخل واخذ منهم تلك المتعلقات رغم انهم يحملون الاسلحة والسيوف باستمرار بسبب بيعهم للمخدرات بالشارع وعلى البحر".





وأكدت "عقب ذلك أصبح المتهمون يأتون للمنطقة التى نسكن فيها ويقومون بعمل المشاكل مع المواطنين ويوم الواقعة ذهب أخى لمنطقة القشيري لمحاولة الصلح مع المتهمين وحل المشاكل والمشاجرات المستمرة التى تحدث إلا أن المتهمين قاموا بإشعال الفتنة والتشاجر معه".

واستكملت شقيقة المجني عليه، حديثها قائلةً "عقب نشوب المشاجرة حاول شقيقي الدفاع عن نفسه إلا أنهم كانوا يحملون الأسلحة والسيوف، وقاموا بمطاردته بالكثير من الاشخاص، وقام أحدهم بضرب أخي بحجر فى رأسه فسقط على الأرض وانهال عليه المتهمون بالضرب، وقام أحدهم بضربه بالسيف فى يده فتسببت فى قطعها، وطعنة أخرى فى قدمه وتم نحره من دون إنقاذه وعند تدخل صديق أخي قام احد المتهمين بإطلاق الخرطوش عليه فى وجهه مما تسبب فى تشويه وجهه بالكامل وفر هاربا عقب ذلك ولم يعلم أحد مكانه حتى الآن".

وأضافت "عقب قيام المواطنين بمحاولة إنقاذ أخى من بين يد المتهمين وفرارهم من المكان، تم نقله للمستشفى ومكث فى العناية المركزة لمدة أسبوع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تلك الإصابات الكثيرة فى جسده وتمثيلهم بجثته فى الشارع".

واستطردت "تحولت المنطقة عقب قتل شقيقي للسواد بسبب وفاته وطبعت صوره فى بوسترات كبيرة علقت على واجهات المنازل بسبب محبة الناس له وجنازته شهدها المئات من الأهالى لتوديعه".

واختتمت قائلة:" المتهمون اسلام ب، وعلى ط، ومحمد ا، وكيمو، أثناء ضربهم أخى قاموا بسرقة هاتفه ومبلغ مالى قدره 7 آلاف جنيه، وفى إحدى جلسات تجديد حبس المتهمين قال المتهم على لصديق شقيقي المحبوس فى نفس القضية لما يخرج هيقتله زى ما قتل اخويا".

وطالبت شقيقة المجنى عليه بالقصاص من المتهمين حتى يعود حق شقيقها وترتاح المنطقة من الشر الذى يقومون به تجاه المواطنين، وإعدام المتهين.



