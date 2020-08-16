AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:33 م
المجنى عليه
المجنى عليه
Advertisements
اسلام مقلد

«دول قطعوا إيده ودبحوه وضربوه بالطوبة فى دماغة، اخويا كان فاضل شهر على جوازه، وكل الناس بتحبه، وعمره ما حب يجي على حق حد، ولا حق حد من أصحابه، وعامل فرشة على البحر عند القلعة لبيع المشروبات».. بتلك الكلمات بدأت ندى أشرف، شقيقة الشاب أحمد الذي قُتل على يد عدد من ديلرات المخدرات في شارع الحجارى فى بحري بمحافظة الإسكندرية، عقب تدخله لحل خلاف نشب بين أحد أصحابه والمتهمين بسبب كلب، حديثها لـ «صدى البلد» لتكشف أحداث تلك الجريمة البشعة.


في البداية، قالت شقيقة المجنى عليه، "المشكلة بدأت مع المتهمين لما أخويا وواحد صاحبه كانوا ماشين فى شارع الحجارى فى القشيري المتهمين وقفوهم وحاول ياخدوا كلب صاحب اخويا ومتعلقاته، إلا أن اخويا تدخل واخذ منهم تلك المتعلقات رغم انهم يحملون الاسلحة والسيوف باستمرار بسبب بيعهم للمخدرات بالشارع وعلى البحر". 


وأكدت "عقب ذلك أصبح المتهمون يأتون للمنطقة التى نسكن فيها ويقومون بعمل المشاكل مع المواطنين ويوم الواقعة ذهب أخى لمنطقة القشيري لمحاولة الصلح مع المتهمين وحل المشاكل والمشاجرات المستمرة التى تحدث إلا أن المتهمين قاموا بإشعال الفتنة والتشاجر معه".

 

واستكملت شقيقة المجني عليه، حديثها قائلةً "عقب نشوب المشاجرة حاول شقيقي الدفاع عن نفسه إلا أنهم كانوا يحملون الأسلحة والسيوف، وقاموا بمطاردته بالكثير من الاشخاص، وقام أحدهم بضرب أخي بحجر فى رأسه فسقط على الأرض وانهال عليه المتهمون بالضرب، وقام أحدهم بضربه بالسيف فى يده فتسببت فى قطعها، وطعنة أخرى فى قدمه وتم نحره من دون إنقاذه وعند تدخل صديق أخي قام احد المتهمين بإطلاق الخرطوش عليه فى وجهه مما تسبب فى تشويه وجهه بالكامل وفر هاربا عقب ذلك ولم يعلم أحد مكانه حتى الآن".

 

وأضافت "عقب قيام المواطنين بمحاولة إنقاذ أخى من بين يد المتهمين وفرارهم من المكان، تم نقله للمستشفى ومكث فى العناية المركزة لمدة أسبوع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تلك الإصابات الكثيرة فى جسده وتمثيلهم بجثته فى الشارع".

 

واستطردت "تحولت المنطقة عقب قتل شقيقي للسواد بسبب وفاته وطبعت صوره فى بوسترات كبيرة علقت على واجهات المنازل بسبب محبة الناس له وجنازته شهدها المئات من الأهالى لتوديعه".

 

واختتمت قائلة:" المتهمون اسلام ب، وعلى ط، ومحمد ا، وكيمو، أثناء ضربهم أخى قاموا بسرقة هاتفه ومبلغ مالى قدره 7 آلاف جنيه، وفى إحدى جلسات تجديد حبس المتهمين قال المتهم على لصديق شقيقي المحبوس فى نفس القضية لما يخرج هيقتله زى ما قتل اخويا".

وطالبت شقيقة المجنى عليه بالقصاص من المتهمين حتى يعود حق شقيقها وترتاح المنطقة من الشر الذى يقومون به تجاه المواطنين، وإعدام المتهين.


حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة
حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة
حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة
حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد داخل منزل أسرة قتيل حدائق القبة على يد جاره.. زوجة الضحية: كان طيب والمتهم طعنه في كتفه ونافورة دماء خرجت من جسده.. وآخر كلماته: أنا بحبك يا هبة

المتهم بقتل شيف حدائق القبة: مكنش قصدي أقتله.. وابنه ضرب اخواتي البنات وشتمهم.. فيديو وصور

حق حبيشة فين.. شهيد شهامة جديد تدخل لفض مشاجرة طلع جثة .. وأسرته: قلبه طلع بره جسمه.. فيديو وصور

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

الجثة تحللت وتبقى شوية عضم.. اغتصاب الطفلة فجر على يد عشيق أمها.. عم الطفلة: حرقوها وقطعوها بـ الساطور ورموها في البطاس.. النيابة: حبس الأم بتهمة الزنا

حلمت بوفاة ابنها قبل قتله بأسبوع.. والدة طالب الدقهلية: الجناة خلصوا عليه بالسكاكين بسبب اللعب أمام منزله

ترشيحاتنا

حدده بالاسم.. رونالدو يطلب مهاجما من الدوري الإنجليزي لمساعدته في يوفنتوس

بعد ضربة رمضان صبحي.. مخطط بترولي لمنع انتقال خليفة أحمد فتحي للأهلي

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

الحبايب.. رامى رضوان بصحبة عدد كبير من نجوم الفن.. شاهد

رانيا فريد شوقي: أمي كانت بتضربني بالشبشب وتجرجرني من شعري

بسبب قضايا غسيل الأموال.. الأمن الكويتي يفاجئ إحدى المشاهير بهذا الإجراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها