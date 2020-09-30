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حوادث

سيارة طائشة تدهس سيدتين وطالبة ثانوي على الرصيف في دمياط

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:20 م
جثة
جثة
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زينب الزغبي
تجري النيابة العامة بدمياط، التحقيق، قي واقعة دهس سيدتين وطالبة، من قبل سائق سيارة ملاكي، بمدينة دمياط.

وكان شاب يقود سيارة ملاكى، ويسير بسرعة جنونية داخل شارع الشرباصي التجارى بميدان سرور بمدينة دمياط ، مساء اليوم الأربعاء، والشارع مزدحم بالمارة كما هو معتاد بتلك المنطقة التجارية، فاصطدم بالرصيف ودهس 3 أشخاص (سيدتين وطالبة ثانوى) أثناء سيرهن على الرصيف.

كما أسفر الحادث عن إتلاف سيارة ملاكى، وواجهة أحد المحلات .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها واقتياده الى قسم الشرطه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التخصصى و أحدهما بحالة خطرة.

وحرر  المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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