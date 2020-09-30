سيارة طائشة تدهس سيدتين وطالبة ثانوي على الرصيف في دمياط

تجري النيابة العامة بدمياط، التحقيق ، قي واقعة دهس سيدتين وطالبة ، من قبل سائق سيارة ملاكي ، بمدينة دمياط.





وكان شاب يقود سيارة ملاكى، ويسير بسرعة جنونية داخل شارع الشرباصي التجارى بميدان سرور بمدينة دمياط ، مساء اليوم الأربعاء، والشارع مزدحم بالمارة كما هو معتاد بتلك المنطقة التجارية ، فاصطدم بالرصيف ودهس 3 أشخاص (سيدتين وطالبة ثانوى) أثناء سيرهن على الرصيف.





كما أسفر الحادث عن إتلاف سيارة ملاكى، وواجهة أحد المحلات .





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها واقتياده الى قسم الشرطه.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى التخصصى و أحدهما بحالة خطرة.



