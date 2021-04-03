تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2021 في مصر .. صور

تعد تويوتا كورولا واحدة من اشهر اصدارات الصانع الياباني داخل السوق المصري للسيارات، منذ أن انطلق أول اصدار لها و التي ظهرت في عدة تصميات تختلف من ناحية الأبعاد الهيكلية والتجهيزات الداخلية إلى جانب الأساليب الفنية، حتى أن اطلت علينا بموديل العام 2021 و التي أيَا إلى فئة السيدان العائلية.

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جاءت القياسات الهيكيلية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4630 مم، و بعرض 1780 مم، و 1435 مم للارتفاع، و بسماحة تخزين خلفية تسع لـ 371 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر/100 كم.

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تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 120 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 5200 دورة في الدقيقة، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال و الاخر أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

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كما تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمان و السلامة، بالاضافة إلى عناصر التحكم و الرفاهية، مع اختلاف الفئات المقدمة و منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، و فتحة سقف، و شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، و نظام صوتي ترفيهي، و نوافذ كهربائية و قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية.

و تضم أيضًا مصابيح LED، و مكيف هواء عادي و أوتوماتيكي، و زر تعيل و ايقاف المحرك "بصمة"، و مثبت سرعة، و حساسات ركن خلفية و اخرى أمامية، و كاميرات لسهولة الاصطفاف، مع منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و انظمة المكابح المختلفة مثل، ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و دعم الفرامل BA، و خاصية المساعدة عند صعود المرتفعات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا كورولا موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها :

الفئة الأولى مانيوال موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ACTIVE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 323.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل COMFORT + 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 358.600 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك / سمارت موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 385 ألف جنيه.

الفئة السابعة سمارت / أوتوماتيك / فتحة سقف موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 405 ألف جنيه.

الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل GR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة التاسعة أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 460 جنيه