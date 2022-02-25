علاج سرعة القذف بالأعشاب للرجال

يمكن علاج سرعة القذف بالأعشاب؛ حيث أن سرعة القذف هي طبيعية وشائعة لدى الرجال، ويمكن أن تتطور مع التقدم بالعمر، لذا نعرض في السطور التالية، أبرز طرق علاج سرعة القذف بالأعشاب والطرق الطبيعية.

علاج سرعة القذف بالأعشاب

علاج سرعة القذف بالأعشاب

يمكن استخدام العديد من الطرق الطبيعية لعلاج سرعة القذف بالأعشاب، حتى تعمل على زيادة الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى النشوة، ومن أبرز الأعشاب الفعالة في علاج هذه المشكلة ما يلي :



- الهليون :

تتنوع فوائد نبتة الهليون، من ضمنها أهميته لصحة القلب وقدرته على العمل كمضاد للاكتئاب، ومع ذلك فإن أهم ما يشتهر به الهليون هو فعاليته في تعزيز الصحة الجنسية وعلاج سرعة القذف .



- الكركديه :

الكركديه هو مشروب شهير جدا في بعض الدول العربية، يميل لونه للون الوردي ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ويمكن إستخدامه في علاج سرعة القذف، وذلك بسبب احتواء الكركديه على فيتامين سي فهو يعزز الصحة الجنسية .



- الجنسنج :

نبات الجنسنج مشهور بمدى فعاليته للرجال والنساء، حيث أنه يعزز الرغبة الجنسية لدى النساء، ويساعد في علاج سرعة القذف لدى الرجال، كما أن استخدامه في كريم موضعي قبل ممارسة العلاقة الزوجية بفترة .

علاج سرعة القذف بالأعشاب



ما هو علاج سرعة القذف عند الرجال بالأعشاب

وبالنسبة للإجابة عن ما هو علاج سرعة القذف عند الرجال بالاعشاب ؟.. ويعتبر ايورفيدا هي منظومة الطب الشعبي الهندي، وهي تعود لآلاف السنوات، حيث تعتمد استخدام أعشاب محددة لمعالجة كل مرض.



ويعتقد أن أعشاب الايورفيدا قادرة على معالجة سرعة القذف عند الرجال في حال تم استخدامها مرتين يوميا، وذلك على شكل كبسولة في ماء فاتر؛ حيث انه تم إستخدامها قديما في الطب الهندي تم استخدامه لمعالجة الضعف الجنسي .



ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2017 ونشرت في مجلة "ساينس ديريكت" العلمية الإلكترونية أن لهذه الأعشاب تأثير كبير في علاج سرعة القذف لدى الرجال، وزيادة الوقت الذي يستغرقه الرجل للوصول إلى القذف.







كيفية علاج سرعة القذف عند الرجال بالاعشاب

ومكن معرفة كيفية علاج سرعة القذف عند الرجال بالأعشاب؛ حيث تعتبر أقراص يمزوسيك أو حبوب كيلين بشكل خاص من بين باقي الأدوية العشبية الصينية من شأن تناولها يوميا أو حتى اسبوعيا أن يعالج سرعة القذف.



وذلك من خلال تعزيز القدرة الجنسية وعلاج سرعة القذف عند الرجال، فقد وجدت نفس الدراسة المذكورة سابقا أن الأدوية العشبية الصينية من شأنها أن تزيد الوقت الذي يحتاجه الرجل للقذف بنحو دقيقتين.

علاج سرعة القذف بالأعشاب



أعشاب لعلاج سرعة القذف

وهناك أعشاب لعلاج سرعة القذف، وهي فعالة للغاية في التخلص من هذه المشكلة المؤرقة لأغلب الرجال، ويمكن إستخدام نبات الهليون والكركدة، وذلك لما هم من خصائث فعالة في علاج الضعف الجنسي للرجال.



ويمكن بجانب إستخدام أعشاب لعلاج سرعة القذف، تناول بعض المكملات الغذائية والاهتمام بالنظام الغذائي الجيد ؛ حيث يعمل عنصر الزنك المستقى من التغذية على تعزيز المناعة ونمو الخلايا، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على إنتاج التستوستيرون وتعزيز الرغبة الجنسية.



ووجدت بعض الأبحاث صلة بين نقص الزنك والخلل الجنسي الوظيفي لدى الرجال، حيث أن تناول 11 ملليغرام من الزنك يوميا قد يحسن ويعالج سرعة القذف، ويعزز من الصحة الجنسية للرجال .



بالإضافة إلى عنصر الزنك، وإستخدام أعشاب لعلاج سرعة القذف فتعتبر التغذية لها دور كبير في تحسين الصحة الجنسية؛ حيث يلعب المغنيسيوم أيضا دورا في تعزيز صحتك الجنسية وفي التحكم في سرعة القذف، وفقا للبحث قد يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بالزنك والمغنيسيوم لنفس الهدف، من أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

المحار

اليقطين

فول الصويا

السبانخ

لوز

الفاصوليا

الثوم

الشيكولاتة الداكنة.

**مصدر الخبر موقع “healthline "