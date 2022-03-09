احذر مشاهدة الأفلام الإباحية.. 5 أمراض في انتظارك

دراسة تكشف..

توصلت دراسة جديدة إلى أن مشاهدة الأفلام الإباحية بشكل متكرر يمكن أن يكون لها آثار كارثية على الحياة الجنسية للرجال، مما يتركهم يعانون من تدني احترام الذات وضعف الانتصاب وعدم القدرة على إرضاء زواجتهم وفقا ل newyork post.



وجد البحث، أنه كلما زاد عدد مقاطع الفيديو الغريبة التي شاهدها الرجل بمرور الوقت ، زادت احتمالية الإبلاغ عن مستويات ضعيفة من الوظيفة الجنسية.

وواجه مشاهدو الإباحية، مشاكل أكثر في الحفاظ على الانتصاب والوصول إلى القذف.

وأكدت الدراسات أن هؤلاء الرجال يحققون مستويات أقل من الرغبة عندما يحين وقت ممارسة العلاقة الزوجية .

وأثر هذا بدوره على الكفاءة الذاتية الجنسية والرضا الجنسي من قبل الشريك.

وفي العقدين الماضيين، شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في عدد المرضى الذين يعانون من ضعف الانتصاب الناجم عن الإباحية ، والمعروف أيضًا باسم PIED ، بما في ذلك العديد من الرجال في العشرينات والثلاثينيات من العمر.

وأوضحت الدراسة، أن المشاهدة المفرطة للأفلام الإباحية مرتبطة بالأمراض النفسية المصاحبة مثل القلق والاكتئاب ، وحتى العجز الجنسي.

والأفراد الذين يعانون من إدمان المواد الإباحية لديهم درجات أقل من التكامل الاجتماعي ، وزيادة في مشاكل السلوك ، ومستويات أعلى من السلوك المنحرف ، وارتفاع معدل الإصابة بأعراض الاكتئاب ، وانخفاض الترابط العاطفي مع مقدمي الرعاية. المواد الإباحية هي تعبير عن الأوهام ويقال أن لديها القدرة على إعادة توصيل مراكز المتعة في الدماغ وتغيير الهياكل والوظائف.