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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي

بث مباشر لمباراة الأهلي و وفاق سطيف بطل الجزائر اليوم 7 مايو 2022 ، حيث  يقدم موقع صدى البلد تغطية حية ولحظية وبث مباشر لتلك المباراة المهمة التي ستحدد الفريق المتأهل الي  المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي و وفاق سطيف 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في دورى أبطال افريقيا

يستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني تحقيق الفوز بأفضل نتيجة على وفاق سطيف في مباراة الليلة، لتسهيل موقفه في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل في الجزائر.

قائمة الأهلي :

محمد شريف

وتضم قائمة الأهلى التي أعلنها بيتسو موسيماني لمباراة وفاق سطيف، كل من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء البيضاوي المغربي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.

محمد الشناوي

وتذاع المبارة على عدد من القنوات المفتوحة، وهي:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500 

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) عبر التردد الأرضى UHF 32

الاهلي

وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.

 

وتخطى النادي الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق.

 

بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

 

موسيماني في المؤتمر الصحفي 


كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن المارد الأحمر سيواجه فريقا كبيرا غدا في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو  فريق وفاق سطيف  الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.

 

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".

 

وواصل موسمياني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء  التحضير للمباريات .. نحترم المنافس  ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".

 

وشدد موسمياني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

 

وأوضح المدير الفني للأهلي، ان تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور وفي أحيان أخرى لا يكون له اي تأثير وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد مؤكدا ان تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونيخ في مباراته مع فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

 

واختتم موسمياني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم  فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و لديه خبرات، وادى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

 

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
 

نتائج الاهلي ضد وفاق سطيف الجزائري بالقاهرة 

 

التقى الأهلي بوفاق سطيف في نصف النهائي مرتين من قبل، المرة الأولى كانت عام 1988، حيث خسر الأهلي فى لقاء الذهاب بالجزائر بهدفين دون رد قبل أن يعود ويفوز الأحمر بنفس النتيجة بلقاء الإياب بالقاهرة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز بها وفاق سطيف بنتيجة 4-2 ليصعد الى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

كانت المواجهة الثانية بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018 وفاز الأهلي وقتها بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم خسر في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

الأهلى محمد الشناوي موسيمانى دوري ابطال افريقيا صف النهائي وفاق سطيف

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