قتلته وحولت جثته لأشلاء.. القصة الكاملة لجريمة سيدة الشرقية مع طفلها

جريمة مأساوية في محافظة الشرقية..انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات وعاشت بمفردها مع نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، أحبته لدرجة الجنون والهوى، ولعب الشيطان في رأسها، وهيأ لها أن حبيبها وفلذة كبدها من الممكن أن يتخلى عنها ويأخذه منها زوجها، بسبب كثرة المشاكل.

فتهديها نفسها المريضة إلى فكرة شيطانية حتى يصبح جزءً لا يتجزأ منها، فتقرر قتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهيها، وبالفعل تفعل فعلتها الشنعاء، ومن كثرة حبها في نجلها والذي وصل إلى حد المرض، قامت الأم بارتكاب فعلتها التي خلعت قلوب الجميع لتصبح محط أحاديث المواطنين داخل محافظة الشرقية.

حب مرضي وراء جريمة الابن ضحية والدته في فاقوس

هناء الأم تبلغ من العمر قرابة الـ ٣٠ عاما من عمرها وتسكن مع نجلها الضحية والذي يبلغ من العمر ٥ سنوات بعد انفصالها عن زوجها داخل إحدى المنازل الريفية البسيطة بقرية نحوم في فاقوس في محافظة الشرقية.

فيما أكد عدد من أهالي القرية أن الأم منفصلة عن زوجها منذ قرابة ٣ سنوات وتعيش رفقة طفلها وتحبة حبا شديدا لدرجة الجنون، وأشار الأهالي إلي احتمالية إصابتها بمرض نفسي قامت علي إثره بارتكاب فعلتها.

واقعة غريبة

وأشار الأهالي إلي إنهم غير مصدقين ما حدث رغم تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الأم المتهمة لأن مثل تلك الواقعة غريبة عليهم وعلي المجتمع الريفي الذي يعيشون فيه.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط ربة منزل لقيامها بقتل طفلها الصغير البالغ من العمر خمس سنوات، بقرية أبو شلبي، وتم التحفظ على المتهمة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

انفصال السيدة عن زوجها منذ 3 سنوات

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بورود بلاغ بقيام ربة منزل تبلغ من العمر قرابة ثلاثين عامًا بقتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ قرابة ثلاث سنوات، وتعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي، وتم التحفظ على المتهمة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل ضبط أم متهمه بقتل طفلها وتقطيع جثته

كانتْ النيابةُ العامةُ تلقت إخطارًا من مركز شرطةِ فاقوس يوم الخميسِ27 أبريلَ، مُفادُهُ قتلُ المتهمةِ ابنَها وتقطيعُها جسدَهُ وإخفاؤُها الأشلاءَ بمسكنِها.

وعلى الفور قامت النيابةُ العامةُ بسرعةِ الانتقالِ لمسرحِ الجريمةِ لمعاينتِهِ، وبالتزامنِ مع ذلكَ بادرتْ بسرعةِ استجوابِ المتهمةِ وسؤالِ الشاهدِ الذي اكتشفَ الواقعةَ وأبلغَ الشرطةَ عنها.

فريقان من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة

شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقيْنِ؛ انتقلَ أحدُهما إلى مسرحِ الجريمةِ في رُفقةِ الطبيبِ الشرعيِّ وخبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ بعدَ تمامِ التحفظِ على مسرحِ الجريمةِ، حيثُ تمتْ معاينتُهُ بدقةٍ على مدارِ ساعاتٍ متواصلةٍ عُثرَ خلالَها على جميع أشلاءِ وأجزاءِ جسدِ المجنيِّ عليه، وعُثرَ على سلاحَي الجريمِة وآثارٍ لهَا بجميع أرجاءِ المسكنِ، وكذا كشفتِ المعاينةُ عن الكيفيةِ التي حاولتِ المتهمةُ بها إخفاءَ الأشلاءِ والعبثَ في هُويّتِها، بينما اختصَّ الفريقُ الآخرُ باستجوابِ المتهمةِ التي أقرَّتْ بتفصيلاتِ ارتكابِها الجريمةَ، وبواعثِها وراءَ ارتكابِها، وقصدِها منها، وكيفيةِ تخطيطِها وتنفيذِها هذا المخططَ.

الأم المتهمة بقتل طفلها تمثل جريمتها

أجرَتْ الأم المتهمة بقتل طفلها محاكاةً لكيفيةِ ارتكابِها الجريمةَ بمسرحِ الواقعةِ، كما قام الفريقُ نفسُه في الوقتِ ذاتِه بسؤالِ الشاهدِ الذي اكتشفَ الواقعةَ بعدما حاولتِ المتهمةُ اثناءَهُ مرتيْنِ عن التواجدِ في مسرحِ الجريمةِ يومَ اكتشافِها، وسؤالِ أحدِ الذينَ على صلةٍ بالمتهمةِ، حيثُ تمَّ الوقوفُ منهما على معلوماتٍ تُفيدُ في كشفِ الحقيقةِ، وبيانِ ملابساتِ ارتكابِ الواقعةِ.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة بضبط "هناء. م. ح"، ربة منزل، لاتهامها بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وتقطيع أجزاء من جسده ومحاولة إخفاء أشلائه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما أفادت التحريات الأولية بأن الأم منفصلة عن زوجها وتعيش بمفردها مع نجلها، وقامت بارتكاب فعلتها، وبالعرض علي النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.