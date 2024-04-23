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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

التعليم توضح مواصفات
"التعليم" توضح مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات التي ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل. 

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة التي تتضمن اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية بالإضافة إلى الأسئلة المقالية والموضوعية وتوزيع الدرجات.

وأوضح المركز القومي أن الامتحان ستكون مدته 3 ساعات ويشمل 85% من الأسئلة (اختار من متعدد) و 15% منه (أسئلة مقالية) مشيرًا إلى أن عدد أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى 40 سؤالًا مقسمين على:

  • 32 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد بدرجة واحدة لكل سؤال.
  • 5 أسئلة بنظام الاختيار من متعدد بدرجتين لكل سؤال.
  • 2 سؤال مقالي بدرجتين لكل سؤال.
  • سؤال واحد تعبيري بـ4 درجات يُطلب من الطالب فيه كتابة مقالًا أو رسالة بريد إلكتروني بعدد كلمات تتراوح بين 150 إلى 250 كلمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة صممت على أن يكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستوى العقلي المتوسط، و30% للمستويات العقلية العليا.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين 10 يونيو المقبل وفقًا للجدول التالي:

رسالة عاجلة

ومن جانبه، وجه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلًا أن امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة ستقسم لأربعة نماذج وهما (أ؛ ب؛ ج؛ د) متضمنين نفس الأسئلة مع تغير ترتيبها في كل نموذج.

كما نوه إلى حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان هو وضع طبيعي ولا يمثل مشكلة لأن الاختلاف يكون في ترتيب الأسئلة فقط، مشددًا على ضرورة كتابة الطالب لرقم النموذج الذي حصل عليه ببياناته أعلى كراسة الإجابة.

موضحًا أنه ليس من الضروري حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات، بل من الطبيعي حصوله على نموذج مختلف في كل امتحان. مشيرًا إلى عزم الوزارة على نشر فيديو توضيحي لكافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة مثل طريقة كتابة البيانات وكيفية الإجابة في البابل شيت وأيضًا في كراسة إجابة الأسئلة المقالية في القريب العاجل.

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وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب


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