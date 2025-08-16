أخبار التوك شو | استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس..وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بالأسواق المصرية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

عيار 18: 3926 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4580 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5234 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 36640 جنيهًا (عيار 21، دون مصنعية)



أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تغطيته اليومية لحركة الاقتصاد المحلي وتطورات سوق الصرف.

الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025

وفيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية وفقاً لما تم عرضه:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.25 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.39 جنيه

سعر البيع: 56.51 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.48 جنيه

سعر البيع: 65.66 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.86 جنيه

سعر البيع: 12.88 جنيه

برنامج صباح البلد يرصد أسعار الفواكة في الأسواق | فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الفواكه في الأسواق المحلية اليوم، حيث تفاوتت الأسعار بحسب النوع والجودة.

أسعار الفواكه اليوم:

الجوافة:

سجل سعر الكيلو 35 جنيهًا.

الخوخ اللبناني:

بلغ السعر 100

العنب الأحمر:

بلغ سعر الكيلو 40 جنيهًا.

العنب الأخضر:

جاء بنفس السعر، حيث بلغ 40 جنيهًا للكيلو.

البلح الأصفر:

سُجل بسعر 50 جنيهًا للكيلو.

مفاوضو حماس يبدون استعدادا لتخفيف مطالبهم بشأن مقترحات التهدئة بقطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن مفاوضي حركة المقاومة الفلسطينية حماس يبدون استعدادا لتخفيف مطالبهم بشأن مقترحات التهدئة بقطاع غزة.

في سياق متصل كشفت صحيفة تليجراف البريطانية عن موافقة حكومة جنوب السودان – في اجتماع لمجلس الوزراء – على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة جرى الترتيب لها بين إسرائيل والولايات المتحدة ودولة آخري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية في جوبا قوله إن الخطة، التي لم يعلن عنها رسمياً، تتضمن رفع العقوبات الأمريكية عن جنوب السودان، إلى جانب تقديم دعم مالي ضخم يمثل طوق نجاة لأحد أفقر بلدان العالم، بينما ستلتزم إسرائيل بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم داخل الدولة الإفريقية.

وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا، حيث أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفا مع نظيره الألماني.

وأكد وزير الخارجية خطورة تصريحات إسرائيل الخاصة بأوهام "إسرائيل الكبرى" وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة.

وشدد وزير الخارجية ونظيره الألماني على الخطورة البالغة للسياسات والتصريحات الإسرائيلية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي.

رفعت فياض: تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل هذه المراحل |فيديو



قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مسؤول ملف التعليم، إن هناك تعديلات جديدة على قانون التعليم تستهدف تطوير مسار الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الفني.

وأوضح فياض خلال صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن المرحلة الابتدائية ستشهد توجهًا جديدًا، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب ذوي القدرات الذهنية العملية والميول نحو الأنشطة اليدوية للالتحاق بـ"الإعدادية المهنية" بدلًا من المسار التقليدي.

وأضاف أن المرحلة الإعدادية أيضًا ستشهد انفتاحًا على مسارات متعددة، حيث سيتمكن الطالب بعد انتهائها من اختيار الثانوي العام أو التعليم الفني حسب قدراته وميوله.

مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم



قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل بشكل مكثف في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت منازل ومخيمات للمدنيين.

وأضاف أن غارة على مخيم البريج وسط القطاع أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما تعرض منزل يعود لعائلة غانم في المخيم ذاته لقصف مباشر أسفر عن استشهاد الزوج والزوجة وأربعة من أطفالهما، لتُمسح بذلك العائلة بالكامل من السجلات المدنية الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن جنوب القطاع شهد أيضاً قصفاً مدفعياً متواصلاً استهدف المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس، إلى جانب قصف على منطقة المواصي طال خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الزوجين وطفلتهما.

حوار مثمر دون اتفاق.. تفاصيل قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين



استعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” في تقرير لها أجواء القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، ووصفتها بأنها لحظة تداخلت فيها الجغرافيا مع الرمزية، حيث اجتمع الزعيمان على طاولة واحدة وغاب عنها صوت أوكرانيا.

القمة حملت وعوداً بسلام محتمل، لكنها في الوقت ذاته طرحت أسئلة صعبة عن الثمن الحقيقي لهذا السلام، وهل ما جرى مجرد لحظة دبلوماسية عابرة أم صفقة جديدة فوق الخرائط الدولية.

بوتين وصف محادثاته مع ترامب بـ"المثمرة"، مشيداً بتحسن مستوى التفاهم بين الجانبين بعد تراجع العلاقات إلى أدنى مستوياتها في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأكد أن لدى الشعبين الروسي والأمريكي الكثير من القواسم المشتركة، وأن إنهاء الخلافات والعداء الطويل أمر ضروري لاستقرار المنطقة والعالم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي تسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد وتستجيب للمطالب الروسية.

فجوة رقمية بين الأجيال.. وخبير تكنولوجيا يدعو إلى تقليصها



أكد محمد عسكر، خبير التكنولوجيا، أن التطور السريع في مجال التكنولوجيا قد خلق فجوة معرفية كبيرة بين الأجيال، خاصة بين الآباء والأمهات من جهة، والأبناء من جهة أخرى.

أدوات رقمية لا يفهمها الكبار

وأوضح عسكر، خلال برنامج “صباح البلد”، أن كثيراً من الأدوات الرقمية والتطبيقات الحديثة يصعب على كبار السن استخدامها أو حتى فهم آلية عملها، ما يعمق هذه الفجوة ويؤثر على التواصل اليومي بين أفراد الأسرة.

ترامب: الرئيس الأوكراني سيزور واشنطن الإثنين المقبل



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الإثنين المقبل.

وقال ترمب: "إذا سارت الأمور على ما يرام سوف نحدد موعداً لقمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

أجواء القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب

الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته على جنوب لبنان.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عملياته العسكرية صباح اليوم عبر استهدافه حفارًا في بلدة عيطرون الحدودية التابعة إداريًا لقضاء بنت جبيل بالجنوب اللبناني.

وأضاف أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية أكثر من 20 جرافة وحفارة في الفترة الماضية، لمحاولة وقف أعمال إعادة الإعمار في القرى الحدودية.

وأكد أن قوات الاحتلال وسّعت انتهاكاتها البرية أيضًا، حيث توغلت وحدات عسكرية لمسافة تقارب كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية، في مسعى لفرض منطقة عازلة على طول الحدود.

وأضاف سنجاب في مداخلة عبر القاهرة الإخبارية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن خلال الساعات الماضية ثلاث غارات استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني وبعض المناطق الزراعية، بزعم أنها تضم بنى تحتية تابعة لحزب الله.

انفراجة مرتقبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس في هذا الموعد



شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة اجتاحت كافة أنحاء الجمهورية، حيث سجلت درجات الحرارة أرقامًا قياسية لم يُشهد لها مثيل في صيف 2025. هذه الموجة الحارة أثارت قلق المواطنين وخلفت تأثيرات ملموسة على الحياة اليومية، خاصة في محافظات الجنوب التي وصلت فيها الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في الظل.

ومع اشتداد الموجة، بدأت هيئة الأرصاد الجوية في إصدار بيانات دورية تشير إلى اقتراب انكسار هذا الطقس شديد الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية، في بشرى انتظرها الجميع بفارغ الصبر.

درجات حرارة قياسية تضرب البلاد

في ذروة الموجة الحارة، يوم الخميس الماضي، سجلت درجات الحرارة في جنوب الصعيد مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 47 درجة مئوية في أسوان، و45 درجة في قنا، و43 درجة في سوهاج، وهي أرقام تُسجل لأول مرة خلال صيف 2025.

ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، تجاوزت درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بما لا يقل عن 6 إلى 8 درجات، وهو ما تسبب في مضاعفة الإحساس بالحرارة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

انكسار الموجة وعودة الأجواء المعتدلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة بدأت في الانكسار اعتبارًا من اليوم السبت 16 أغسطس 2025، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتعود تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية.



تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم



يشهد سوق السيارات في مصر تحولًا جذريًا بعد موجة غير مسبوقة من التراجع في الأسعار، حيث وصلت نسب التخفيضات إلى 25% في بعض الطرازات، وسط حالة من المنافسة الشرسة بين الشركات والموزعين، مدفوعة باستقرار سعر الدولار، وزيادة المعروض، وتسهيلات حكومية لدعم الصناعة المحلية

ومع انفتاح السوق وتوسع المصانع، أصبح الوقت الحالي هو الأنسب لشراء السيارات، حسب تأكيدات خبراء القطاع.

انخفاضات مفاجئة وغير مسبوقة في الأسعار

وشهدت الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أسعار السيارات، حيث انخفضت بعض الطرازات بنحو 400 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الفئات الأعلى مع نهاية 2025 وفقاً لتصريحات اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.

زيلينسكي: القضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا مع أوكرانيا



قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن القضايا المتعلقة بالأراضي الأوكرانية لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات مع أوكرانيا نفسها، مشددًا على أنه لن يتم التنازل عن السيادة الأوكرانية في أي مفاوضات مستقبلية.

اتصال هاتفي مع زعماء أوروبيين بعد محادثات مع ترامب

وفي تطور آخر، كشف زيلينسكي عن اتصال هاتفي أجراه مع عدد من الزعماء الأوروبيين، بعد محادثات مثمرة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تم مناقشة الاستراتيجيات المشتركة لحل النزاع القائم في أوكرانيا، إلى جانب السبل الممكنة لدعم البلاد في مواجهة الغزو الروسي.

تركيز على دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية

وأعرب عن تقديره للمواقف الأوروبية الداعمة، مؤكداً أن التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الغربية سيظل ركيزة أساسية لمواصلة الدفاع عن الأراضي الأوكرانية والحد من التهديدات المستمرة.

