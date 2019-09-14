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رياضة

بث مباشر مباراة انتر ميلان وأودينيزي اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:19 ص
مباراة انتر ميلان
مباراة انتر ميلان وأودينيزي
محمد رشاد
يواجه فريق انتر ميلان منافسه أودينيزي اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالث من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

موعد مباراة انتر ميلان وأودينيزي
وتقام مباراة انتر ميلان وأودينيزي في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وأودينيزي
ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة انتر ميلان وأودينيزي، بي ان سبورت HD 4 حيث يكون المعلق محمد بركات .

ويحتل فريق انتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط،، بينما يأتي فريق أودينيزي في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

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