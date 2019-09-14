بث مباشر مباراة انتر ميلان وأودينيزي اليوم السبت 14-9-2019

يواجه فريق انتر ميلان منافسه أودينيزي اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالث من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.



موعد مباراة انتر ميلان وأودينيزي

وتقام مباراة انتر ميلان وأودينيزي في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وأودينيزي

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة انتر ميلان وأودينيزي، بي ان سبورت HD 4 حيث يكون المعلق محمد بركات .



ويحتل فريق انتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط،، بينما يأتي فريق أودينيزي في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.