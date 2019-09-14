ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:13 ص
محمد رشاد
يواجه فريق بوروسيا دورتموند منافسه باير ليفركوزن اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن
وتقام مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن
ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ، بي ان سبورت HD 5 حيث يكون المعلق عامر الخوديري.

ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط،، بينما يحتل فريق باير ليفركوزن المركز الرابع برصيد 7 نقاط .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس اليوم السبت 14-9-2019

بث مباشر.. مباراة برايتون وبيرنلي اليوم السبت 14-9-2019

بث مباشر مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون اليوم السبت 14-9-2019

بث مباشر.. مباراة نابولي وسامبدوريا اليوم السبت 14-9-2019

ترشيحاتنا

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة: عاقبنا شيكابالا لمحو الشكوك

السحر السبب .. كريم عبد العزيز يكشف كواليس مخيفة عن الفيل الازرق

في ذكرى رحيله.. كيف تسبب الفن في إفلاس سراج منير

توفيق عكاشة يكشف مخططا خبيثا نفذته جماعة الإخوان بين 2011 و2014.. فيديو

شاهد... محمد رمضان مع سيارته الـ رولز رويس.. والجماهير ترد بتعليقات مبهجة

لم أقترب من زوجتي بعد الدخلة.. فهل يحق لها نفقة المتعة عند الطلاق.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية