بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اليوم السبت 14-9-2019

يواجه فريق بوروسيا دورتموند منافسه باير ليفركوزن اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.



موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ، بي ان سبورت HD 5 حيث يكون المعلق عامر الخوديري.



ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط،، بينما يحتل فريق باير ليفركوزن المركز الرابع برصيد 7 نقاط .