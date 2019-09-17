بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألميريا ضد جيرونا اليوم الثلاثاء

يستضيف فريق ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ فريق جيرونا فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى موسم 2019-2020.



موعد مباراة ألميريا ضد جيرونا

وتقام مباراة ألميريا ضد جيرونا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل فريق ألميريا المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الأولي برصيد 13 نقاط،، بينما يأتي فريق جيرونا في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

