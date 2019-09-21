بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي

تعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، أحد أهم مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا ، على ملعب "الاتحاد"، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، ولهذا السبب يوفر "صدى البلد" بثا مباشرا لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر أون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد



ويدخل مانشستر سيتي لقاء واتفورد متحمسا بعد الفوز الكبير على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاث أهداف دون رد فى الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا .



بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد



ويحتل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق خمس نقاط عن الريدز صاحب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 5 مباريات في الدوري، حقق الفوز في ثلاث وتعادل مباراة وخسر مثلها.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد



ويعيش واتفورد أيام لا يحسد عليها في ظل النتائج غير المقنعة الذي قدمها الفريق منذ بداية الموسم، حيث كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام آرسنال، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط جمعهم من تعادلين ولم ينجح الفريق حتى الآن فى تحقيق اي انتصار فى الدوري من خمس مباريات.



موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد



وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في تمام 4 عصرا اليوم السبت 21 - 9 - 2019 على ملعب "الاتحاد".



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد



من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وواتفورد عبر قناة بي إن سبورت 2.



التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام واتفورد



ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:



إيدرسون مواريس



أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - كايل ووكر



كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز- إلكاي جوندوجان



رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرزم



