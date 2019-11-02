بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي مواجهة جديدة أمام ساوثهامبتون، اليوم السبت، بملعب الاتحاد، فى إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:



وتقام مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في تمام الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 11.



مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون:



ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته لليفربول متصدر جدول الترتيب، بينما يطمح ساوثهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.



وكان مانشستر سيتي تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما على الملعب ذاته الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.



ترتيب مانشستر سيتي وساوثهامبتون:



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط.



مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي، بونموث مع مانشستر يونايتد، آرسنال مع وولفرهامبتون، ليفربول مع أستون فيلا، وست هام مع نيوكاسل، برايتون مع نورويتش سيتي، شيفيلد مع بيرنلي، واتفورد مع تشيلسي.



بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:













