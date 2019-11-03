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رياضة

بث مباشر.. مباراة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:17 م
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
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محمد السعيد
يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من البطولة العربية.

بث مباشر لمباراة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية:

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية.

الاتحاد ضد المحرق البحريني:

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، قبل الذهاب إلى البحرين لخوض لقاء لإياب، بينما يطمح فريق المحرق في تفيجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيد البلد.

نتائج الاتحاد والمحرق في دور الـ 32:

وكان الاتحاد السكندري تأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة العربية، بعد الفوز على العربي الكويتي، بثلاثية أهداف دون رد، بمجموع مبالراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني على حساب سباب قسنطينة الجزائري.

يذكر أن الاتحاد والإسماعيلي هم ممثلي مصر في البطولة العربية هذا الموسم، نظرا لأتبارط الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بالبطولات الإفريقية.

بث مباشر لمباراة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية:


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