للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب

من المعروف أن عصير الرمان يساعد في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، والذي يُعرَّف بأنه عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب الكافي للجماع، ووفقًا للتقديرات يصيب ضعف الانتصاب حوالي 15٪ من الرجال كل عام.
واقترحت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي في عام 2007 أن شرب كوب من عصير الرمان كل يوم قد يساعد في إدارة ضعف الانتصاب وفقا ل thehealthsite.
ويرتبط ضعف الانتصاب أيضًا بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين - كل عوامل الخطر هذه يمكن أن تؤدي إلى تضيق الشرايين حتى في منطقة القضيب. يساعد عصير الرمان على تحسين تدفق الدم في المنطقة ، وتعزيز الدورة الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي ، وهو سبب رئيسي لتطوير الضعف الجنسي. قد يسبب الإجهاد التأكسدي أيضًا ضعفًا في الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة عند النساء.
تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان ، مثل البوليفينول والعفص والفلافونويد والأنثوسيانين وكذلك فيتامين سي والبوليفينول على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحافظ على تدفق الدم والشرايين مفتوحة.
يمكن أن يؤدي تناول عصير الرمان أيضًا إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء ، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي .
تحذير: لا تجرب هذا العلاج الطبيعي إذا كنت تتناول أدوية لضعف الانتصاب. قد يؤدي تناول كل من عصير الرمان والأدوية الموصوفة في وقت واحد إلى انتصاب أطول حتى بعد القذف. كانت هناك مثل هذه الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى.
فوائد أخرى للرمان
الرمان غذاء جيد لقلبك. يمكنهم تحسين تدفق الدم إلى القلب وإزالة انسداد الشرايين. أظهرت نتائج دراسة أجريت عام 2005 أجراها باحثون في جامعة نابولي بإيطاليا أن عصير الرمان الداكن ساعد في الوقاية من تصلب الشرايين وعلاجه .
قد يستفيد أيضًا أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو آلام المفاصل من تضمين الرمان في نظامهم الغذائي. يحتوي الرمان على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على منع الإنزيمات المعروفة بتلف المفاصل وتسبب الألم والتصلب. غالبًا ما يتم وصف هذا الطعام الخارق أيضًا لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.