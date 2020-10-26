للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب

من المعروف أن عصير الرمان يساعد في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، والذي يُعرَّف بأنه عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب الكافي للجماع، ووفقًا للتقديرات يصيب ضعف الانتصاب حوالي 15٪ من الرجال كل عام.





واقترحت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي في عام 2007 أن شرب كوب من عصير الرمان كل يوم قد يساعد في إدارة ضعف الانتصاب وفقا ل thehealthsite.





ويرتبط ضعف الانتصاب أيضًا بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين - كل عوامل الخطر هذه يمكن أن تؤدي إلى تضيق الشرايين حتى في منطقة القضيب. يساعد عصير الرمان على تحسين تدفق الدم في المنطقة ، وتعزيز الدورة الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي ، وهو سبب رئيسي لتطوير الضعف الجنسي. قد يسبب الإجهاد التأكسدي أيضًا ضعفًا في الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة عند النساء.