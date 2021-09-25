دراسة تحذر من انهيار سد النهضة.. أحد المشاركين يكشف التفاصيل

قال الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، طالبنا من الجانب الإثيوبي إعطاء معلومات لنا عن السد، مضيفا أن الدراسة العلمية عن السد الإثيوبي دقيقة جدا لانها تمت بشكل علمي بحت.

وأضاف عمرو فوزي، في مداخلة هاتفية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أنه لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدم إمداد اثيوبيا لنا بالمعلومات واستخدمنا قمرا أوروبيا، للحصول على صور ومعلومات عن السد الاثيوبي.

وتابع الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، أن خبراء ثلاث جامعات أمريكية وخبراء محليين عملوا على الدراسة، مشيرا إلى أن القمر الصناعى يلتقط صورا كل 12 يوما للسد و نقوم بمقارنتها.



وأكد الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، أن تكنولوجيا القمر الصناعي تساهم في رصد السحب في أفريقيا، مشيرا إلى أن السد المساعد لم تصل إليه مياه وبه هبوطات كثيرة.



وأكمل الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، أنه لابد أن لا يكون في السد الخرساني أي هبوط أرضي، متابعا أن إثيوبيا ترفض إمداد مصر بأي معلومات بشأن السد الإثيوبي وأمانه.

وأضاف الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، أن التكنولوجيا الحديثة تكشف أماكن الهبوط في سد النهضة وبه عدم تجانس في الهبوط نتيجة الملء الأول للسد.



وتابع الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، نريد اتفاقا قانونيا ملزما بين الدول الثلاث من أجل حل أزمة السد الأثيوبي، موضحا أنه في حالة انهيار السد الإثيوبي سيكون له تأثير تدميري على السودان.

وأكد الدكتور عمرو فوزي أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي، أنه تم تقليص توربينات السد من 16 إلى 13 بعد فشل الجانب الأثيوبي في تركيبها وتشغيلها، مشيرا إلى أن مصر تراقب كل حركة تحدث في سد النهضة الإثيوبي.