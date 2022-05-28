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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

الصين
الصين

في ضربة قاضية، سرب قراصنة (هاكرز) آلاف الصور والوثائق لجرائم اعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في الصين، وذلك بعد اختراق قاعدة بيانات الشرطة في شينجيانج.

 

كشف «أدريان زينز» المدير والزميل الأول في الدراسات الصينية بمؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية في واشنطن الأمريكية، عن آلاف الصور والوثائق الداخلية الأخرى التي سربها الهاكرز إليه، والتي توثق جرائم تعذيب مسلمي الإيجور.

 

تتضمن الملفات خطابًا داخليًا ألقاه تشين تشوانجو، السكرتير السابق للحزب الشيوعي في شينجيانج، والذي يُزعم أنه أمر فيه الحراس بإطلاق النار لقتل أي شخص يحاول الفرار، ودعا المسئولين في المنطقة إلى "ممارسة سيطرة صارمة على المسلمين المتدينين".



ووفقا للخطاب الداخلي فإن وزير الأمن العام تشاو كيجي عام 2018 تلقى أوامر مباشرة من شي لزيادة قدرة مرافق الاحتجاز لمسلمي الإيجور.

 

يقول زينز: "تحتوي مجموعة ضخمة من الملفات التي تم الحصول عليها عن طريق اختراق أجهزة كمبيوتر معسكرات إعادة التعليم / شرطة شينجيانج على مقاطع وصور لأول مرة على الإطلاق من داخل المعسكرات، والتي تكشف عن إصدار تشين تشوانجو لأوامر إطلاق النار بهدف القتل، وطالب شي جين بينج بمعسكرات جديدة لأن المعسكرات الحالية مكتظة".

 

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