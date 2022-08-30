جدل في بينالي برلين حول صور التعذيب من سجن أبو غريب

"ذوبان السموم"، هو تركيب صممه جان جاك ليبل من خلال استخدام صور للسجن العراقي أبو غريب، وقد أثار غضب الفنانين العراقيين وانسحابهم من بينالي بيرلين.

في حين أن معرض دوكيومنتا، الذي افتتح في 18 يونيو، يستمر في التعثر بعد اتهامات متعددة بمعاداة السامية، فإن حدثًا آخر للفن المعاصر في ألمانيا، وهو بينالي برلين، الذي عُهد به هذا العام للفرنسي قادر عطية، هو بدوره موضوع جدل حي. في المعرض: تركيب لجان جاك ليبل يعرض الصور الشهيرة والسيئة من سجن أبو غريب، وهو عمل ندد به أمين المعرض وثلاثة فنانين عراقيين منذ ذلك الحين، وقد سحبوا قطعهم فجأة من الحدث.

"اتخذ البينالي قرارًا بتسليع صور جثث عراقية مسجونين بشكل غير قانوني ومُعاملة بوحشية في ظل الاحتلال، وعرضها دون موافقة الضحايا ودون أي مساهمة من الفنانين العراقيين المشاركين في البينالي والذين تم تركيب أعمالهم دون علمهم.

جرايم حرب

من الذي يصدر مثل هذا التفويض باسم شكل من أشكال “جبر الضرر؟” بالتأكيد ليس الضحايا العراقيين في الصور، ولا الفنانين العراقيين الذين شاركوا في البينالي، ولا المتفرجون العراقيون الذين تعرضوا للصدمة مرة أخرى من خلال إعادة تمثيل واحدة من أكثر جرائم الحرب شهرة في أمريكا ".

وقد رفض الكثيرون هذه الصور وقالوا إن الهدف من هذه الصور هو عرض سجناء عراقيين يتعرضون للإذلال والتعذيب على أيدي الجنود الأمريكيين، والسجائر في أفواههم والابتسامات على شفاههم، والتي لا يمكن إلا أن تثير الرهبة وتقشعر لها الأبدان.