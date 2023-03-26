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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيران صديقة.. مقتل شاب برصاصة طائشة من بندقية والده بالعياط

صدى البلد

أنهت طلقة طائشة حياة شاب أثناء تنظيفه بندقية والده الخرطوش، حيث استقرت رصاصة في رأسه قتلته في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بقرية اللشت نطاق مركز العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة بإشراف العقيد محمد علي مفتش فرقة العياط والبدرشين وبالفحص والمعاينة تبين للرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى. م.ك" 38 سنة مقيم الحاجر، بها طلق ناري في الرأس وبجواره بندقية خرطوش.

تحريات الرائد مصطفى عثمان والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز توصلت إلى أن الشاب صاحب الـ38 سنة كان ينظف بندقية خرطوش -ملك والده- فخرجت طلقة بالخطأ استقرت برأسه ليفارق معها الحياة في الحال متأثرا بإصابته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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