بث مباشر .. مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة، بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم فى تمام الساعة 8:30 مساء، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الألماني .



ويسعى بايرن ميونخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي .



ودعم بايرن ميونخ صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أبرزهم الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسبانى وبافارد من شتوتجارت الألمانى، فضلا عن المهاجم الألمانى الشاب يان فيات أرب من هامبورج، والجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش.



وافتتح بايرن ميونخ مبارياته هذا الموسم بمواجهة بوروسيا دورتموند في السوبر الألماني، وتمكن بروسيا دورتموند من الثأر بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ بهدفين دون رد في كأس السوبر.











