Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة توتنهام وواتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره واتفورد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر لمباراة توتنهام وواتفورد في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة توتنهام وواتفورد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

توتنهام ضد واتفورد:

ويخشى توتنهام تعميق جراحه في مواجهة اليوم، بعدما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 7-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم خسر أمام برايتون بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والماضية من البريميرليج.

ويتطلع توتنهام لتجاوز أحزانه ومصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، على حساب واتفورد، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث.

ترتيب توتنهام وواتفورد في الدروي الإنجليزي:

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع وستهام يونايتد، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وأستون فيلا مع برايتون، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة توتنهام وواتفوارد في الدوري الإنجليزي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة استون فيلا وبورنموث فى الدورى الانجليزى

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضيفا على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

انفراجة بعد الأزمة.. اللجنة الخماسية تدعو أندية الدوري لاجتماع طارئ.. تفاصيل

فيديوجراف| 11 نصيحة من لص تائب للحفاظ على سيارتك من السرقة

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف ابنتها مريم قورة

وحش جليدي قادم نحو السعودية يجمد كل شيء.. تفاصيل

Advertisements

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

اجتماع طارئ لـ اللجنة الخماسية للرد على بيان الأهلي .. تفاصيل

في طوكيو 2020 ..أحمد حسن يرشح 3 لاعبين كبار للانضمام للمنتخب الأولمبي.. فيديو

بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

انفراجة بعد الأزمة.. اللجنة الخماسية تدعو أندية الدوري لاجتماع طارئ.. تفاصيل

أحمد حسن: حسام البدري لم يختار جهازه بالكامل في تدريب منتخب مصر.. فيديو

شاهد.. فرج عامر يوجه رسالة دعم وتحذير لاتحاد كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كعادتها.. رجاء الجداوي تتألق بفستان مبهر في حفل زفاف نجل هاني شاكر

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة