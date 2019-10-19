بث مباشر.. مباراة توتنهام وواتفورد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره واتفورد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



بث مباشر لمباراة توتنهام وواتفورد في الدوري الإنجليزي:



وتقام مباراة توتنهام وواتفورد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.



توتنهام ضد واتفورد:



ويخشى توتنهام تعميق جراحه في مواجهة اليوم، بعدما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 7-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم خسر أمام برايتون بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والماضية من البريميرليج.



ويتطلع توتنهام لتجاوز أحزانه ومصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، على حساب واتفورد، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث.



ترتيب توتنهام وواتفورد في الدروي الإنجليزي:



ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.



مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:



ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع وستهام يونايتد، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وأستون فيلا مع برايتون، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة توتنهام وواتفوارد في الدوري الإنجليزي:





