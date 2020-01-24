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منوعات

جريمة مرعبة.. معلم يلتقط 9 ملايين صورة إباحية للأطفال

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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نهى حمدي
شهدت بلجيكا قضية جنسية هي الأكثر غرابة وقسوة في البلاد بل يمكن أن تكون هي الأسوأ على مستوى العالم، وذلك بعد قيام معلم بالتقاط 9 ملايين صورة وفيديو للأطفال في أوضاع مخلة بالآداب. 

مثل المعلم البريطاني "صموئيل كينج" والبالغ من العمر 38 عامًا، من هارلو ، أمام المحكمة في ديندرموند بـ بلجيكا، هو و ثلاثة أشخاص آخرين في أكبر قضية إباحية للأطفال على الإطلاق في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فتم العثور على صور ومقاطع فيديو لآلاف الأطفال من جميع أنحاء العالم مخبأة في منازل أعضاء العصابة، وكانت أفراد العصابة تجبر الأطفال من الأقارب وطلابهم على صنع الأفلام الإباحية والصور مقابل المال  والطعام.

وبعد إلقاء القبض على المتهمين، طالب المدرس البريطاني وأحد أفراد العصابة الشاذة جنسيًا المتهمة بإنتاج تسعة ملايين صورة إباحية للأطفال، بإخصائهم كيميائيًا.

وقال كينج للمحكمة: "لم أرغب أبدًا في إلحاق الأذى بأي أحد، وأعترف بالألم الذي سببته للعائلات المعنية"، وفقًا لصحيفة هيت نيوسبلاد البلجيكية.

واضاف :"لقد حاولت كل شيء للشفاء: الرياضة ، الكنيسة ، الموسيقى ... ولكني أعيش مع الخوف، لذلك أنا مستعد للإخصاء الكيميائي"، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن الإنفرادي للمتهمين مدى الحياة. 
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