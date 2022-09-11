مكالمات الواتس والفيس فضحته.. القصة الكاملة لفصل مدرس مارس الرذيلة مع طالبة إعدادي

تربت الأجيال على مر العصور على احترام المعلم، ومنحه تقديرًا خاصًا فهو المسئول عن تكوين شخصيات الإنسان منذ طفولته، وزرع القيم والأخلاق بداخله، إلى جانب الأب والأم، إلا انه وفي الآونة الأخيرة سمعنا الكثير من حوادث التحرش وارتكاب الأفعال الخادشة للحياة في حق الطلاب من الإناث، من قبل بعض المعلمين، الذين تمكن الشيطان ونفسهم الأمارة بالسوء منهم.

تفكير شيطاني، تمكن من معلم لغة عربية في محافظة الدقهلية، حتى تمكن من استدراج طالبة في الصف الثاني الإعدادي، واقنعها بأنه سيدرس لها درس خصوصي، وبدا الحديث بينهما الكترونيًا عبر رسائل الواتس أب، والفيسبوك، حتى استدرج الفتاة ومارس معها الرذيلة الكترونيًا!!.

مدرس أقام علاقة جنيسة من طالبة الكترونيًَا

قام مدرس لغة عربية في مدرسة فيشابنا الإعدادية المشتركة بإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، بإقناع طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بإعطائها درسًا خصوصيًا، حتى تمكن من استدراجها وإقامة علاقة جنسية معها من خلال المحادثات عبر تطبيق الواتس أب، والفيسبوك، والهاتف المحمول.

استخدم المدرس المتحرس ألفاظ جنسية خادشة للحياء، من قاموس كبير من البذاءة والقذارة والوضاعة، مع طفلة قاصر في الصف الثاني الإعدادي.

فصل المدرس المتحرش من العمل نهائيًا

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، بإجماع الأراء، برفض الطعن المًقام من مدرس اللغة العربية المتحرش، بمحافظة الدقهلية، بعد التأكد من إقامته علاقة جنسية من طالبة بالصف الثاني الإعدادي، حيث قضت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمة في التعليم نهائيًا.

تمكن المدرس المتحرش في الإفلات من العقاب الجنائي بسبب خلو الأوراق من حوادث التحرش المدرس لذا أوجبت المحكمة الإدارية العليا على مديري المداري ووكلاء الوزارة إبلاغ النيابة العامة عن حوادث التحرش المدرس.

المدرس المتحرش يعترف بجريمته

اوضحت المحكمة الإدارية العليا أن الطاعن مدرس اللغة العربية المتحرش في مدرسة فيشابنا الإعدادية المشتركة بمحافظة الدقهلية، اعترف انه اقنع الطالبة الضحية بغعطائها درسًا خصوصيًا ومن خلاله تمكن من إقامة علاقة جنسية معها من خلال 14 محادثة واتساب، و 11 محادثة فيسبوك، وعبر الهاتف المحمول، إذ نشأت بينهما علاقة توطدت من خلال قيامه بإعطائها درسا خصوصيا وقام باستغلال تلك الصلة في تحقيق مراده الشخصي منها، بالتواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والهاتف المحمول، والتغرير بها في أحاديث جنسية صريحة وحوارات فاحشة وصور جنسية قبيحة ومحاولات استدراجها لمجاراته في حواره الآثم.