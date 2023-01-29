ضرب حتي الموت.. أمريكا تشتعل بعد مقتل شاب أسود بوحشية علي يد الشرطة

خرج المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع للتنديد بوحشية الشرطة بعد نشر مقطع فيديو يظهر ضرب شرطة ممفيس العنيف للشاب الأسود تاير نيكولاس البالغ من العمر 29 عامًا ما أدى إلى مقتله.

ونظم المتظاهرون مسيرة في مدن نيويورك وأتلانتا وبوسطن وبالتيمور ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبورتلاند، ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، ورفعوا لافتات تحمل اسمه ودعوا إلى وضع حد لانتهاكات الشرطة.

وفي ممفيس، عند نصب تذكاري مؤقت بالقرب من الزاوية حيث تعرض نيكولاس للضرب، أعربت المقيمة كيارا هيل عن خيبة أملها وقالت إن الحي كان هادئًا وموجهًا للعائلة.

وكان من الممكن سماع نيكولاس وهو يصرخ من أجل والدته في مقطع فيديو في 7 يناير، والذي يبدأ بإيقاف مرور ويستمر لإظهار الضباط يضربون الشاب الأسود بشكل متكرر بالهراوات، ويضربونه ويركلونه - بما في ذلك في إحدى اللحظات أثناء قيامه بضربه. يتم تقييد اليدين خلف ظهره.

وتُرك نيكولاس، ملقى على الأرض مكبل اليدين، ومرت 23 دقيقة قبل أن تصل نقالة إلى مكان الحادث.

وتم نقل نيكولاس إلى المستشفى وتوفي بعد ثلاثة أيام.

وقال محامي عائلة نيكولاس، بن كرومب لدانا باش، لـ سي إن إن، اليوم الأحد: “كل هؤلاء الضباط فشلوا في أداء قسمهم. لقد فشلوا في قسمهم بالحماية والخدمة. انظر إلى هذا الفيديو: هل كان أي شخص يحاول حماية نيكولاس؟”

ومنذ وفاة نيكولز، كان رد الفعل العنيف سريعًا نسبيًا.

وتم فصل ضباط ممفيس الخمسة المتورطين في الضرب، وهم أيضًا من السود، ووجهت إليهم تهمة القتل والاختطاف في وفاة نيكولاس.

وتم حل الوحدة التي كانوا جزءًا منها، وبدأ المشرعون في الولاية الذين يمثلون منطقة ممفيس في التخطيط لقوانين إصلاح الشرطة.

وقال كرامب إن إطلاق النار السريع على ضباط الشرطة واعتقالهم وإطلاق الفيديو يجب أن يكون “مخططًا” لكيفية التعامل مع مزاعم وحشية الشرطة في المستقبل.

وأشاد برئيسة شرطة ممفيس سيرين ديفيس لاعتقاله واتهامه للضباط في غضون 20 يومًا.

وأضاف: “عندما ترى ضباط الشرطة يرتكبون جرائم ضد المواطنين، فإننا نريد منك أن تتصرف بنفس السرعة وأن تظهر كما قال الرئيس، يحتاج المجتمع إلى رؤيته، لكننا نحتاج إلى رؤيته أيضًا عندما يكون ضباط الشرطة البيض”.