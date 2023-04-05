عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

21 ألف إسترليني.. حكم نهائي يلزم الفنان أحمد عز بقضية مصروفات توأم زينة

أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة

أيدت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها إسترلينيا قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة»، عن العام الدراسي «2020 -2021».

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

ملابس نسائية ومقاطع عارية.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي

حكم نهائي بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألف جنيه إسترليني

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها إسترلينيا قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بـ “توأم زينة” عن العام الدراسي «2020 -2021».

وكانت الدائرة 15 أسرة مدينة نصر، قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيه إسترليني قيمة المصاريف المدرسية لتوأم الفنانة زينة “زين الدين وعز الدين” في القضية رقم 5692 لسنة 2022 م عن قيمة المصاريف المدرسية لنجليها.

زيادة نفقة الطفلين

وطالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا للطفلين، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز طالب بتخفيض قيمة النفقة.

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام، “العارف” الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، و"كيرة والجن" الذى حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، و"الجريمة" الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة “بنتلي” سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية ستذاع في شهر رمضان المقبل.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق حكما لصالح توأم زينة بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

احمد عز زينة قضية أحمد عز توأم زينة أخبار الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ملابس نسائية مثيرة وهاتفان آيفون.. تفاصيل 3 ساعات تحقيقات مع سلمى الشيمي

ملابس نسائية ومقاطع عارية.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة التعدي على طالبة بمدينة نصر

في أزمة نهائي الكأس.. بيراميدز يتحدى والأهلي يتمسك واتحاد الكرة يرفض التأجيل

بسبب التصعيدات الأخيرة.. تركيا تعلن عن توقف رحلاتها الجوية لـ السليمانية

مدبولي: التراث الثقافي والأثري والفكري الثري يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية

خير الصداق أيسره.. كيف طبق النبي هذا فى زواج ابنته فاطمة الزهراء

21 ألف إسترليني.. حكم نهائي يلزم الفنان أحمد عز بقضية مصروفات توأم زينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست لما بتحلو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

البحر يٌلقي بسمكة وزنها 400 كيلوجرام على شاطئ في أيرلندا.. شاهد

بـ 44 ألف جنيه.. فاتورة تصفيف شعر تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

إنها من الطوافات.. قطة تداعب إماما يتلو القرآن في صلاة التراوح| فيديوجراف

هبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

ماذا فعل مرتضى منصور عقب هزيمة الزمالك من المصري؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ