21 ألف إسترليني.. حكم نهائي يلزم الفنان أحمد عز بقضية مصروفات توأم زينة

أيدت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها إسترلينيا قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة»، عن العام الدراسي «2020 -2021».

حكم نهائي بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألف جنيه إسترليني

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها إسترلينيا قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بـ “توأم زينة” عن العام الدراسي «2020 -2021».

وكانت الدائرة 15 أسرة مدينة نصر، قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيه إسترليني قيمة المصاريف المدرسية لتوأم الفنانة زينة “زين الدين وعز الدين” في القضية رقم 5692 لسنة 2022 م عن قيمة المصاريف المدرسية لنجليها.

زيادة نفقة الطفلين

وطالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا للطفلين، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز طالب بتخفيض قيمة النفقة.

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام، “العارف” الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، و"كيرة والجن" الذى حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، و"الجريمة" الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة “بنتلي” سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية ستذاع في شهر رمضان المقبل.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق حكما لصالح توأم زينة بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.