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رياضة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
محمد السعيد
يحل فريق الزمالك ضيفًا على جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم، السبت، على ملعب لات ديور دي تييس فوت، فى إطار مباريات ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دروي أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية "أون سبورت " .

الزمالك ضد جينيراسيون

ويدخل ميتشو وكتيبته مباراة بطل السنغال بمعنويات تلامس النجوم بعد أن قاد الأبيض للفوز بكأس مصر على خصم قوي وهو بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي ليضيف لقب جديد للقلعة البيضاء ولقب هو 16 له في القارة السمراء.

ووصل الزمالك إلى الدور الـ32 بعد أن تخطى فريق ديكاداها بطل الصومال بنتيجة كبيرة، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 7-0 وفي العودة 6-0.

غيابات الزمالك أمام جينيراسيون

وسيغيب عن الزمالك في مباراة السبت محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة، فيما سيغيب الوافد المغربي محمد "أوناجم" بسبب مشكلة في قيد اللاعب.

بث مباشر لمباراة الزاملك وجينيراسيون







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