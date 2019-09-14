بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

يستضيف فريق بيراميدز نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر، اليوم السبت على ملعب استاد الدفاع الجوى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد والقناة الناقلة:



وتقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة صدى البلد.



بيراميدز ضد شباب بلوزداد:



ويسعى بيراميدز لتحقيق فوز عريض في على شباب بلوزداد في مباراة اليوم، قبل السفر إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب.



قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد:



وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان



خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه



خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل



خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس



بث مباشر لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية:







