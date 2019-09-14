ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
محمد السعيد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر، اليوم السبت على ملعب استاد الدفاع الجوى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة صدى البلد.

بيراميدز ضد شباب بلوزداد:

ويسعى بيراميدز لتحقيق فوز عريض في على شباب بلوزداد في مباراة اليوم، قبل السفر إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب.

قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد:

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل

خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس

بث مباشر لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية:



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة بيراميدز تطير إلى الكونغو استعدادا لمواجهة النجم بـ الكونفدرالية

نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز.. أبناء الأبيض يهددون حلمه بالتتويج في نهائي كأس مصر

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد فى الكونفدرالية حصريا على صدى البلد 2.. غدا

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

حريق بقيق.. أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد السعودي

سعر الذهب اليوم السبت 14 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

جماعة الحوثي تعلن مسئوليتها عن حريق منشآت أرامكو السعودية

لهذه الأسباب.. أردوغان يكشف سر شراء صواريخ إس 400

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

عماد متعب يكشف عن خليفته فى الملاعب المصرية .. فيديو

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. مرتضى يتكفل بعلاج مؤمن زكريا.. اون سبورت تحسم أمر إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. متعب يكشف حقيقة ترشيحه مديرا للكرة مع المنتخب

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

توليفة جديدة فى الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال

بيراميدز يحشد أسلحته لعبور بلوزداد الجزائرى بالكونفيدرالية .. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية