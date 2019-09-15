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رياضة

بث مباشر.. مباراة روما وساسولو في الدوري الإيطالي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
دجيكو لاعب روما
دجيكو لاعب روما
محمد السعيد
يستضيف فريق روما نظيره ساسولو، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما وساسولو في الدوري الإيطالي:

وتقام مباراة روما وساسولو في تمام السادية مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية بي إن سبورت 4.

روما ضد ساسولو:

ويسعى روما لتحقيق فوزه الاول بالدروي الإيطايل هذه الموسم، بعد التعادل في المباراتين السابقتين، بينما يطمح ساسولو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب روما وساسولو في الدوري الإيطالي:

ويحتل ساسولو المركز التاسع في حدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي روما في المركز الـ 15 بنقطتين فقط.

مباريات آخرى في الدوري الإيطالي:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها من الدوري الإيطالي، ميلان مع هيلاس فيرونا، وجنوى مع أتلانتا، وباريشيا مع بولونيا، وبارما مع كالياري، وسبال مع لاتسيو.

بث مباشر لمباراة روما وساسولو في الدوري الإيطالي:



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