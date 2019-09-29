بث مباشر.. مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره ماليندي بطل زنجبار، اليوم، الأحد، في إياب دور الـ32 بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، على ملعب برج العرب.



موعد مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار والقناة الناقلة:



وتقام مباراة المصري وبطل زنجبار في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.



المصري ضد ماليندي بطل زنجبار:



وتعد مباراة العودة سهلة فنيا ونفسيا على فريق المصري، بعدما حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف.



ويدير مباراة المصري وماليندي تحكيميا: طاقم سوداني بقيادة صبري محمد فضل وعبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز علي ومعتز عبد الباسط.



قائمة المصري لمواجهة بطل ماليندي زنجبار كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، ومحمد شحاتة.



خط الدفاع: كريم العراقي، عمر كمال، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، ومحمود حمد.



خط الوسط: عمرو موسى، أحمد ياسر، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، حسن علي، حسين رجب، ايزي ايميكا، سعيدو سينبوري، إسلام عطية، وحجاج عويس.



خط الهجوم: محمود وادي، وأوستين أموتو.



بث مباشر لمباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية:







