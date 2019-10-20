Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، على ملعب أولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد:

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، وقطع خطوة جديدة نحو اللقب الغائب من 30 عاما، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة في البريميرليج هذا الموسم.

على الجانب الآخر يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية قفي الفترة الاخيرة، واحتلال الفريق مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد:

وتحوم الشكوك حول لحاق النجم المصري محمد صلاح بمباراة مانشستر يونايتد، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل مع ليفربول، خلال مواجهة ليستر سيتي الأخيرة في البرييمرليج.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لـ مباراة مانشستر يونايتد: "جاهزية صلاح وأليسون وماتيب؟ لا شيء مؤكد حتى الآن، مازال لدينا حصتين تدريبتين، ثم نقرر بعدها موقف الثلاثي من المشاركة".

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.

بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت 14-9-2019

بث مباشر.. مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 28-9-2019 بالدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الانجليزي

بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

موعد المولد النبوي 2019

كلمات مؤثرة من أحمد السقا عن شهيد الشهامة محمود البنا

بخمسة جنيه.. مشروب طبيعي يعالج آلام العظام والمفاصل

يجب عليك تعطيلها فورا .. أكثر 3 ميزات مزعجة على هاتفك الـ أندرويد

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

المباراة القادمة مع قطر.. المنتخب العسكري يقسو على كندا بثلاثية في كأس العالم

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

المصري أذكى طفل في العالم .. عبد الرحمن حسين يجعل الأسطورة حقيقة

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

قطار ليفربول يسعى لدهس مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

تحدي عبور مصر .. رالي دراجات نارية يبعث رسالة سلام لتنشيط السياحة

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور