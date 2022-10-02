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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد فريد شوقي.. تعرف على قصة حبه وزواجه من هدى سلطان

فريد شوقي
فريد شوقي

يحل اليوم  ذكرى ميلاد الفنان فريد شوقي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1920، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو عام 1998، عن عمر يناهز 78 عاما.


تزوج فريد شوقي من الفنانة هدى سلطان وكانت زيجته الأشهر، والتي خطفت قلبه من أول نظرة وقرر أن يتزوجها وأن يصلح بينها وبين شقيقها ​محمد فوزي​، وبالفعل تزوجا وأنجبت منه ناهد ومها التي توفيت وهي في شبابها، وابنة أخرى بالتبني تدعى نبيلة.

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وبعد سنوات من الأفلام الناجحة المشتركة والحياة الدافئة، وبعد توقف صناعة السينما في مصر كان فريد شوقي قد سافر إلى تركيا، وأصبح وقتها أهم نجم هناك، وأُشيع بأنه يعيش وسط الجميلات فطلبت منه هدى سلطان أن يعود إلى مصر، ولكنه رفض وتحجج ببرودة الجو، فقررت هدى سلطان أن تسافر له إلى تركيا، وتأكدت وقتها من صحة الشائعات وطلبت منه أن يعود معها، لكنه هذه المرة رفض بحجة أن هناك عقود لا بد أن ينتهي منها أولًا، فقررت هدى العودة إلى مصر والطلاق، وقد حاول أن يجعلها تعدل عن هذا القرار، لكنه وافق بعد اصرارها وقد بكى فريد شوقي ليلة زواجها من ​حسن عبد السلام​ بعده.

تعرض الفنان فريد شوقي الى موقف غريب قبل وفاته حيث  اذاع التلفزيون المصري خبر وفاته بالخطأ، وتم التراجع بعد ساعة من إذاعة الخبر، وتداركًا للأمر قامت الإعلامية سهير شلبي بإجراء حوار معه من خلال برنامج (مساء الخير) وهو على فراش المرض.

رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد محمد فوزي الفنان فريد شوقي حسن عبد السلام

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