زوج عمته.. مفاجأة في مقتل طفل والعثور على جثته داخل جوال بأوسيم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في العثور على جثة طفل داخل جوال بجوار شريط السكة الحديد في مدينة أوسيم، حيث تبين أن المتهم زوج عمة المجني عليه، قتله بسبب خلافات عائلية مع أسرته.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل الطفل "أدهم محمد" 8 سنوات، ووضع جثته داخل جوال بجوار السكة الحديد في أوسيم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج عمته.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم ارتكب تلك الواقعة، نتيجة خلافات عائلية فقرر الانتقام من عائلة زوجته، فاستدرج الطفل وقام بخنقه، ووضعه داخل جوال وألقى جثته بجوار السكة الحديد في أوسيم، وذلك لإبعاد الشبهة عنه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعى "أحمد.ا" يبلغ من العمر 35 عامًا، زوج عمة الطفل.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة تابعة لمركز أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفل به آثار خنق حول رقبته وبإجراء التحريات الأولية تبين أن شخصا على صلة قرابة بالطفل وراء ارتكاب الجريمة.

وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.