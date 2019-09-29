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رياضة

بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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القسم الرياضي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الجزائري فريق شباب رياضي بلوزداد، اليوم الأحد في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" على ملعب الكوزينة بالجزائر.

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع على القناة الثالثة الجزائرية.

بيراميدز ضد شباب بلوزداد:

وكانت مباراة الذهاب ، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، ما يجعل بيراميدز يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل ، وفي حالة تحقيق نفس نتيجة الذهاب 1-1 ، يحتكم الفريقان الى ضربات الترجيح لحسم المتأهل.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:

أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس وأحمد توفيق وإسلام عيسى وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد على وطه طارق.

بث مباشر لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية:

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