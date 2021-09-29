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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مازال على قيد الحياة.. ضفدع مقطوع الرأس يثير الجدل

صدى البلد

أثار ضفدع مقطوع الرأس الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي بسبب قفزه المستمر واستمرار تنفسه حتى بعد قطع رأسه وفصلها عن جسده . 


وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن ضفدع أثار الجدل والتساؤلات عبر تطبيق تيك توك، وذلك بعد أن نشر أحدهم فيديو للضفدع وهو يقفز في الهواء وهو مقطوع الرأس. 

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نشر شاب بالغ من العمر 32 عاما، مقطع فيديو لضفدع شاهده أثناء رحلته في كندا بين الحشائش يقفز وهو مقطوع الرأس ودقق النظر لدقائق إليه فوجده مازال على قيد الحياة ويقفز وكأنه حي برغم قطع رأسه . 


قال الشاب أنه لقب ذلك الضفدع بـ" الضفدع الزومبي" وأنه على الرغم من قطع رأسه مازال مستمرا على قيد الحياة و قام بنشر مقطع الفيديو لمشاركة أصدقائه ذلك المشهد المخيف .

 
أثار الفيديو الجدل بين الرواد، واتهمه البعض بأن مقطع الفيديو الذي نشره مفبرك لحصد عدد أكبر من المتابعين إلا أنه أكد أن الفيديو حقيقي من إحدى رحلاته في أوتاوا  بكندا .

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