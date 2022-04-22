عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

الأهلي
الأهلي

بث مباشر لمباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حصل على بحث كبير من جمهور الكرة داخل وخارج مصر، لما لتلك المباراة من أهمية كبيرة جعلت الكثيريين متشوقين لرؤيتها،

الأهلي ضد الرجاء .. سجل مواجهات الأحمر أمام الأندية المغربية

عودة معلول.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي ملعول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف

وكان الأهلي فاز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب السلام، السبت الماضي.

ويكفي الأهلي التعادل أمام الرجاء المغربي في مباراة الليلة، لحسم تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، إلياس الحداد، محمد الناهيري.

خط الوسط: بدر بولهرود، محمد زريدة، محمد المكعازي، فابريس نغوما، محسن متولي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

الأهلي ضد الرجاء 

مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية :

ونعرض لكم مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية :

لعب الأهلي 26 مباراة ضد أندية المغرب في بطولات أفريقيا، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 9 وخسر6 .

وخاض الأهلي مع أندية المغرب، 14 مباراة في الأدوار الإقصائية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب بعدما اجتاز اندية المغرب في 6 مناسبات .

بداية المواجهات في الأدوار الإقصائية، كانت ضد الحليب المغربي في دور 32 ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1984، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 3-1 و2-0، وتوج باللقب.

وواجه الأهلي، نظيره الجيش الملكي في السوبر الأفريقي 2006، وفاز بركلات الترجيح.

ولعب الشياطين أمام الدفاع الحديدي في دور 16بالكونفيدرالية 2014، وفاز الأهلي 1-0 في القاهرة، وخسر 1-2 في المغرب، وتوج بعدها باللقب.

وواجه الأهلي منافسة المغرب التطواني في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2015، وتبادل كل فريق الفوز 1-0، وتأهل الفريق المغربي بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، وتعادلا 1-1 في الإسكندرية، وفاز الوداد 1-0 بالمغرب ليحصد اللقب.

وواجه الأهلي منافسه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال 2020، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-0 و3-1، وتوج باللقب القاري.

الأهلي

الأهلي و نهضة بركان  في السوبر الأفريقي

كما واجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي نسخة 2020، وفاز 2-0، ثم تفوق على الرجاء في نسخة السوبر 2021 بركلات الترجيح.

الأهلى الرجاء ربع نهائي دوري ابطال افريقيا المباراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

السيسي يستمع لشرح أحد العاملين بشأن مشروع تطوير طريق القاهرة السويس.. شاهد

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: المدارس الإلحادية وقفت عند حدود المحسوس فأنكرت ما لا تعلمه

خالد محمود: فيلم شاويش نص الليل أهم دور في حياتي .. فيديو

السيسي يوجه بإنهاء أعمال تطوير طريق السويس.. ومهندس المشروع: قبل العيد| فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

لليوم الثاني.. عشرات القتلى جراء انفجار دموي داخل مسجد في أفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ