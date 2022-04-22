بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

بث مباشر لمباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حصل على بحث كبير من جمهور الكرة داخل وخارج مصر، لما لتلك المباراة من أهمية كبيرة جعلت الكثيريين متشوقين لرؤيتها،

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي ملعول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف

وكان الأهلي فاز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب السلام، السبت الماضي.

ويكفي الأهلي التعادل أمام الرجاء المغربي في مباراة الليلة، لحسم تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، إلياس الحداد، محمد الناهيري.

خط الوسط: بدر بولهرود، محمد زريدة، محمد المكعازي، فابريس نغوما، محسن متولي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

الأهلي ضد الرجاء

مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية :

ونعرض لكم مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية :

لعب الأهلي 26 مباراة ضد أندية المغرب في بطولات أفريقيا، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 9 وخسر6 .

وخاض الأهلي مع أندية المغرب، 14 مباراة في الأدوار الإقصائية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب بعدما اجتاز اندية المغرب في 6 مناسبات .

بداية المواجهات في الأدوار الإقصائية، كانت ضد الحليب المغربي في دور 32 ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1984، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 3-1 و2-0، وتوج باللقب.

وواجه الأهلي، نظيره الجيش الملكي في السوبر الأفريقي 2006، وفاز بركلات الترجيح.

ولعب الشياطين أمام الدفاع الحديدي في دور 16بالكونفيدرالية 2014، وفاز الأهلي 1-0 في القاهرة، وخسر 1-2 في المغرب، وتوج بعدها باللقب.

وواجه الأهلي منافسة المغرب التطواني في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2015، وتبادل كل فريق الفوز 1-0، وتأهل الفريق المغربي بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، وتعادلا 1-1 في الإسكندرية، وفاز الوداد 1-0 بالمغرب ليحصد اللقب.

وواجه الأهلي منافسه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال 2020، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-0 و3-1، وتوج باللقب القاري.

الأهلي و نهضة بركان في السوبر الأفريقي

كما واجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي نسخة 2020، وفاز 2-0، ثم تفوق على الرجاء في نسخة السوبر 2021 بركلات الترجيح.