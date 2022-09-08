بعد ظهورها بالتجاعيد.. أجرا إطلالات ابنة ميرفت أمين بعد تصدر والدتها التريند|شاهد

تصدرت الفنانة ميرفت أمين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها أمس في عزاء المخرج علي عبد الخالق بعد تملك الحزن منها بعد اختفاء فترة طويلة منذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي.

وتداول بعض رواد السوشيال ميديا صور ابنة الفنانة مرفت امين لانها تشبها فى شببها .

وتتميز ابنة ميرفت امين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالهاوقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقد ظهر على الفنانة ميرفت امين فى الصور ملامح تملاءها الحزم و ظهر فى صورها أعراض الشيخوخة ولن تعتمد ميرفت امين علي اي مكياج ولكنها ظهرت طبيعية مما أظهر عمرها الحقيقي

وبدأ مستخدمو الفيسبوك بتداول صور ميرفت أمين في شبابها وإطلالاتها الجذاب وملامحها الجميلة مقارنة بصورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق ومنهم من قام بالتنمر عليها فما القصة .

والبعض قال هكذا عقاب الله وأخرتك النار .

من جانبه رفض الفنان حسين فهمي الزوج السابق للفنانة مرفت آمين فكرة التنمر على طليقتة أم أبنائه وصرح فى وسائل الإعلام بالأتي : اللى هيفتح بقه هخرصه



كشفت هند المؤيد خبيرة الإتيكيت عن طرق إتيكيت التعامل مع المرأة فى المجتمع.



وقالت هند المؤيد ، إن إتيكيت التعامل مع المرأة المطلقة من قبل زوجها نابع فى الأساس من تنشئة الطفل وتوجيهات الأم لأولادها وطريقة تعبير الزوج عن احترامه وتقديره للزوجة أو والدته أمام أطفاله.

وأشارت هند المؤيد ، إلى أن طبيعة المرأة تستطيع القيام بأكثر من مهمة فى وقت واحد وكائن حساس ورقيق فى المقام الأول وتطلب فقط التعامل الهادئ وعقبت أن الوفاء بعد الطلاق ثمارة يجنيها الأبناء وليس الزوج فقط .

أصبح الفنان حسين فهمي قدوة لكل زوج أدت الظرو لإنفاصله عن زوجتة .

