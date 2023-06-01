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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد


تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها بإطلالة ملفتة باللون الاسود .


 

و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس سوداء  تتسم بقماش قشر السمك  وهو ما كشف عنجمالها واناقتها.


 

 وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.
 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب  وضعتها في مأزق.


 

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولانيكان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات".


 

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أميلللطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمسلأنهاتضر بشرتي".


 


 


 


 


 

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الكاتبة ياسمين الخطيب صور الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب

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