بث مباشر.. مباراة آرسنال وفرانكفورت في الدوري الأوروبي

يواجه فريق آرسنال الإنجليزي نظيره فرانكفورت الألماني، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.



موعد مباراة آرسنال وفرانكفورت في الدوري الأوربي:



وتقام مباراة آرسنال وفرانكفورت في تمام التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.



آرسنال ضد فرانكفورت:



ويسعى آرسنال لمصالحة جماهيرة بالفوز في لقاء اليوم، بعد التعادل المخيب أمام واتفورد، الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي، بينما يطمح فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية على آرضه ووسط جماهيره.



وكان إيمري إيمري استبعد مسعود من قائمة آرسنال لمواجهة فرانكفورت، لإراحته استعدادا لمواجهة أستون فيلا، في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي.



مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع أستانا الكازخستاني، وروما مع باشاك شهير، ورين مع سيلتك، وكلوج مع لاتسيو، وآيندهوفن مع سبورتنج لشبونة، وولفرهامبتون مع سبورتنج براجا.





بث مباشر لمباراة آرسنال وفرانكفورت في الدوري الأوروبي:





